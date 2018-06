Offener Dialog und Wunschliste

Baden-Baden - "Wie gut erreichst Du Deinen Jugendtreff? Was würdest Du als Ortsvorsteher tun? Gibt es genügend öffentliche Plätze als Treffpunkt für Jugendliche? Was wünschst Du Dir von und für Deinen Jugendtreff?" und "Gibt es ausreichend Angebote für Jugendliche?" Diese fünf Fragen haben gemischte Arbeitsgruppen in den Räumen der Alten Schule in Steinbach diskutiert. Zuvor waren Videobotschaften von Jugendlichen zu den Fragen gezeigt worden.

Der Anlass: Auftakt des sogenannten Jugendhearings 2018. Die Idee der Veranstaltungsreihe ist, dass sich alle unter dem Motto "Wir wollen etwas bewegen" austauschen. Durch die Beteiligungsreihe sollen die jungen Menschen erste Einblicke in die Lokalpolitik und die Verwaltungsstrukturen erhalten und ihre Anregungen und Vorschläge zur Verbesserung der Angebote für sie im offenen Dialog mit den Politikern diskutieren.

Die Veranstaltungen finden in allen vier städtischen Jugendhäusern statt, Start war in Steinbach. Rebland-Ortsvorsteher Ulrich Hildner, Ortschaftsräte, Steffen Miller und Christoph Rukavina-Gruner vom städtischen Fachgebiet Kindertagesbetreuung und Jugendförderung, Mitja Frank vom Kinder- und Jugendbüro, Mitglieder des Jugendforums und des Vereins JUBA, sowie die Jugendlichen aus der "Lila Villa" mit ihrem Treffleiter Michael Braun waren anwesend.

In fünf Arbeitsgruppen wurden die fünf Fragen jeweils bei Getränken und einem Imbiss eine Stunde lang diskutiert, am Ende die Ergebnisse festgehalten, die nächsten Schritte vereinbart und zum Abschluss für alle Teilnehmer präsentiert. Viele Ideen wurden zusammengetragen, und die Abschlusspräsentationen zeigten, dass ein sehr fruchtbarer und kreativer Austausch stattfand.

Es stellte sich heraus, dass die Bus- und Bahnverbindungen und somit die An- und Rückfahrten zur "Lila Villa" in den Abendstunden sowie am Wochenende erschwert sind. Auch die Fahrkartenpreise für Kinder und Jugendliche wurden als zu hoch eingestuft. Als weiteres Vorgehen möchte man hier mit den Baden-Badener Verkehrsbetrieben in den Austausch gehen und auch andere Zeiten für das Anruflinientaxi vorschlagen. Weiterhin wurde erkannt, dass es im Rebland zahlreiche Plätze gibt, auf denen sich die Jugend treffen kann, wie zum Beispiel der Bolzplatz beim Kolbenacker, wobei sich die Anlage in einem renovierungsbedürftigen Zustand befindet.

Hier wird gewünscht, dass der Standort Kolbenacker verbessert und mit weiteren Angeboten ausgestattet wird. Man hat das Bedürfnis, auch einmal unter sich zu sein und niemanden zu stören. Vorschläge waren eine Überdachung am Kolbenacker sowie eine flexibel nutzbare Fläche für Fußball, Basketball, Skaten und für andere Sportarten.

Weitere Anregungen für den präferierten Standort Kolbenacker waren, dort Mülleimer anzubringen, mehr Licht zu haben und auch eine Graffiti-Wand zu ermöglichen. Wichtig war den jungen Teilnehmern zudem, dass Regeln von und für Jugendliche auf dem Gelände gelten sollen. Als nächste Schritte möchte man hier den engeren Kontakt mit der Stadtverwaltung und dem Ortschaftsrat suchen.

Interessant war zu hören, dass es zum Beispiel in Steinbach Sportanlagen gibt, die den Jugendlichen noch nicht so bekannt waren. So wurde angeregt, ob man das Beachvolleyballfeld des Sportrings (SR) Yburg auch zeitweise durch den Jugendtreff nutzen könnte. Auch der alte Sportplatz in Steinbach als bevorzugter Treffpunkt kam als Möglichkeit ins Gespräch.

Zusätzliche Wünsche im Rahmen der Abschlusspräsentation waren die Einrichtung von Lerngruppen im Jugendtreff, Wanderungen oder Ausflüge zu unternehmen oder auch Spiele für ältere Jugendliche anzuschaffen. In diesem Zusammenhang berichtete Treffleiter Michael Braun, dass das Budget des Jugendtreffs momentan sehr klein sei und man deshalb keine großen Spielräume für Investitionen habe. Ein Wunsch wäre daher, das Budget zu erhöhen.

Die weiteren Schritte im Anschluss an das Jugendhearing in der "Lila Villa" sind die Weiterverfolgung der fünf Themengebiete, und es sollen weitere Treffen folgen, begleitet von hauptamtlichen Pädagogen. Im Herbst folgt eine erneute Zusammenkunft, bei der die Inhalte noch einmal bewertet und nach Wichtigkeit geordnet werden sollen. Diejenigen Punkte, die weiterverfolgt werden sollen, werden dann vom Jugendforum als offizielle politische Vertretung für junge Menschen in Baden-Baden in den Jugendhilfeausschuss der Stadt Baden-Baden eingebracht.