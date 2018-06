Stadt scheitert auch vor oberstem Gericht

Karlsruhe



BGH: Stadt muss die Kosten tragen Karlsruhe (hol/red) - Die Stadt Baden-Baden muss die Kosten für den Schaden, der beim Löschen des Großbrands bei der Firma Claus in Sandweier entstanden ist, bezahlen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Mit dem Urteil geht auch einher, dass berufliche Ersthelfer bei Fehlentscheidungen haftbar sind (Foto: hol). » Weitersagen (hol/red) - Die Stadt Baden-Baden muss die Kosten für den Schaden, der beim Löschen des Großbrands bei der Firma Claus in Sandweier entstanden ist, bezahlen. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe entschieden. Mit dem Urteil geht auch einher, dass berufliche Ersthelfer bei Fehlentscheidungen haftbar sind (Foto: hol). » - Mehr