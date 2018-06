Italiener stellen größte Gruppe

Baden-Baden - Die Zahl der Baden-Badener mit einem ausländischen Pass ist in den vergangenen Jahren merklich angestiegen: Ende 2016 hatten die Ausländer in der Kurstadt einen Anteil von 17,8 Prozent an der Gesamtbevölkerung. Dies zeigen die Zahlen des Statistischen Landesamts.

Das "Weltbad" an der Oos war von jeher ein Magnet für Besucher aus vielen Ländern, was auch den internationalen Charakter der eigentlich nicht allzu großen Stadt begründete. Dass sich aber Menschen aus dem Ausland in größerer Zahl in Baden-Baden auf längere Zeit oder auf Dauer niederlassen, ist eher eine neuere Erscheinung.

Genaue Zahlen des Statistischen Landesamts liegen erst für das Jahr 1961 vor: Damals zählte man 51544 Baden-Badener, zu denen auch 948 Ausländer gehörten. Dies entspricht einem Anteil von 1,8 Prozent. 1990 war die Ausländerquote in der Kurstadt schon auf 9,1 Prozent angestiegen.

Im Zeitraum zwischen 1998 und 2011 schwächte sich der Zuzug von Ausländern deutlich ab, ihr Anteil stieg nur gering von 11,4 auf 12,6 Prozent. Dies hat sich danach aber sehr markant verändert, wobei der Zustrom von Flüchtlingen eine wichtige Rolle spielt. So verzeichnet das Landesamt allein im Jahr 2015 eine Zunahme um 11,6 Prozent.

Ende 2016 lebten 9656 Ausländer in Baden-Baden, was einer Quote von 17,8 Prozent entspricht. Für 2017 hat die Statistikbehörde bislang nur Zahlen zum ersten Halbjahr veröffentlicht. Demnach hat sich der auch landesweit festzustellende Zunahmetrend bis Ende Juni 2017 fortgesetzt, denn für diesen Zeitpunkt meldet das Landesamt 9998 Ausländer an der Oos, also 18,3Prozent.

Interessant ist ein Blick auf die Altersstruktur der ausländischen Stadtbevölkerung. Am stärksten vertreten ist hier die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen, die auf einen Anteil von 30 Prozent an der gleichaltrigen Gesamtbevölkerung kommt (Stand: Ende 2016). Hingegen errechnet sich bei den über 60-Jährigen nur eine Quote von 9,9 Prozent.

Auch bei der Geschlechterverteilung gibt es in der Kurstadt Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen. Dass hier insgesamt mehr Frauen als Männer zu Hause sind, ist nur auf den deutschen Bevölkerungsteil zurückzuführen. Bei den ausländischen Einwohnern hingegen sind beide Geschlechter fast in gleicher Zahl vertreten.

Bei den Staatsangehörigkeiten der "Baden-Badener Ausländer" dominieren die Europäer mit 77,8 Prozent. Die größte Gruppe (bezogen auf Ende 2016) stellen nicht, wie man vielleicht vermuten könnte, die Russen. Vielmehr weisen 830 Einwohner die italienische Staatsangehörigkeit auf und liegen damit an der Spitze der Nationalitäten. Es folgen Bürger der Russischen Föderation (785) und aus Rumänien (745). Kroaten und Türken liegen gleichauf (570), weitere Plätze gehen an Frankreich (550), Polen (500) und die Ukraine. Nachbar Schweiz ist hingegen nur mit 70 Eidgenossen an der Oos vertreten. Auch die Zahl der amerikanischen Baden-Badener (85) hält sich in Grenzen.