Sportlicher Tagesauftakt für die ganze Familie

Baden-Baden - Gemeinsam aktiv in den Tag starten? Das ist am Sonntag, 1. Juli, bei der mittlerweile zwölften Kurstadt-Tour möglich. Die drei Organisatoren, die Volksbank Baden-Baden/Rastatt, das Badische Tagblatt und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) laden Jung und Alt dazu ein, sich morgens aufs Fahrrad zu schwingen, in die Pedalen zu treten und einen rund 20 Kilometer langen Rundweg zu bewältigen.

In bewährter Manier sollen dabei nicht sportliche Höchstleistungen im Vordergrund stehen. Volksbank-Bereichsdirektor Bernhard Veit betonte gestern, dass man vielmehr einen Erlebnistag für Kinder und Familien anbieten wolle und den Spaß an der Bewegung im Fokus habe. Im vergangenen Jahr nutzten rund 250 Radler die Chance, den Tag "sportlich, familiär" zu beginnen, und so halte man am erfolgreichen Konzept fest, sagte Veit. Ralph Neininger vom ADFC führte dazu aus, dass man einen "sehr ebenen" Streckenverlauf gewählt habe. Dieser führt in diesem Jahr vom Start im Aumattstadion aus über die Grüne Einfahrt nach Oos, von dort im großen Bogen Richtung Sinzheim und wieder zurück. Laut Neininger ist es bei der Konzipierung der Strecke immer ein Bestreben, etwas Neues einzubauen, so dass auch für Radfahrer, die viel in der Region unterwegs sind, "Schmankerl" geboten werden. Die Strecke ist außerdem gut für Fahrradsitze und -anhäger geeignet und so vor allem für Familien und Kinder ausgelegt, so der ADFC-Experte.

Aufgrund der Baustelle war schon im vergangenen Jahr der Startpunkt vom Leopoldsplatz ins Aumattstadion verlegt worden, und von dort aus geht es auch in diesem Jahr wieder los. Offizieller Beginn ist mit Vertretern der Stadt um 10 Uhr, es kann aber im Zeitrahmen bis 11 Uhr gestartet werden. Karten kosten zwei Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind kostenlos. Die Karten sind ausschließlich beim Start erhältlich. Der Erlös der Teilnahmegebühr wird wieder für den Ausbau des Radwegenetzes gespendet, führte Veit aus.

Auf der Strecke ist das Badische Tagblatt mit zwei "Stempelstellen" vertreten. Denn die Teilnahmekarten berechtigen nicht nur zum Start der ausgeschilderten Tour, sondern dienen gleichzeitig als Los. Wer beide Stempel hat, nimmt nach der Tour an der Verlosungsaktion teil, die gegen 13 Uhr im Aumattstadion stattfindet. Zu gewinnen gibt es unter anderem ein Wochenende im Europa-Park inklusive Eintritt und Übernachtung für zwei Personen, ein Tablet-PC und geführte E-Bike-Touren.

Im Ziel wird außerdem mit Kinderschminken, einem Zauberer, verschiedenen Ballspielen und Luftballonmodellage für Unterhaltung für die jüngeren Teilnehmer gesorgt. Beim Stand vom ADFC kann sich jedermann über den richtigen Umgang mit dem Fahrrad informieren und es gibt eine Radausstellung.