Gärtnerei Boos in Sinzheim schließt Ende Juni

Sinzheim - Sinzheim ist in wenigen Tagen um ein alteingesessenes Geschäft ärmer: Die Gärtnerei Boos in der Friedhofstraße schließt Ende Juni. In der dritten Generation hatte Siegfried Boos mit seiner Frau Karin den Betrieb geführt, den sie nun aus Altersgründen aufgeben. Der Gärtnermeister wird im kommenden Jahr 65 Jahre alt.

"Wir hören jeden Tag 50 Mal von den Kunden, dass es schade ist, dass wir zumachen", sagt Karin Boos. Die Resonanz sei gewaltig.

Seit 2017 hatte er doppelt so viel Arbeit, da ihn ein Gärtner aus familiären Gründen verlassen hatte. Und für die kurze Zeit bis zum ursprünglich geplanten Betriebsende 2019 hat er keinen Ersatz mehr gefunden. Er musste sich mit zwei Aushilfen behelfen. Aus diesem Grund hat er die Schließung auf diesen Sommer vorgezogen; und weil sich die noch vorhandenen Pflanzgefäße und Kübel während der Balkonblumensaison besser verkaufen lassen.

Mit den Jahren sei das Geschäft schwieriger geworden, berichtet Siegfried Boos. Die Konkurrenz bei Balkon- und Zimmerpflanzen der Supermärkte und Discounter habe massiv zugenommen. Und sein Betrieb sei trotz der 3200 Gesamtquadratmeter heutzutage zu klein, um in der Zukunft wirtschaftlich tragbar zu sein. Und es hätte viel investiert werden müssen. Die Lage sei wegen der Nähe zum Friedhof zwar gut, allerdings liege die Gärtnerei auch etwas versteckt, und das Grundstück sei nicht einfach zugänglich, erklärte er. Zusammengenommen genug Argumente für Siegfried Boos, das Geschäft stillzulegen. Auch gesundheitliche Gründe hätten eine Rolle gespielt, ergänzt seine Frau.

Viel Arbeit liegt bald hinter ihnen, denn auch an Sonn- und Feiertagen mussten die Blumen gegossen werden, musste sich jemand kümmern. Der Laden war werktags neun Stunden geöffnet, früher auch an Sonn- und Feiertagen. Längere Abwesenheiten als ab und an mal ein Wochenende waren nicht drin. Und an Feiertagen hatte das Paar, wenn andere ein paar Tage Urlaub machen konnten, immer besonders viel zu tun. Die harte Arbeit, vor allem früher, werden sie nicht vermissen. "Stundenlang sind wir auf dem Boden gehockt", erinnert sich Karin Boos an die Zeiten in den 80er Jahren, als die Stiefmütterchen noch draußen auf dem Acker gesät und geerntet wurden. "Das war ein Knochenjob." Später sei dann auf Topfkultur umgestellt worden. Von Astern über Geranien, Fleißige Lieschen, Tagetes bis hin zu Zinnien und Gemüse sei alles selbst gezogen worden.

Am 1.Januar 1987 hatte Siegfried Boos von seinen Eltern Elisabeth und Hubert Boos die Leitung des Betriebs übernommen, den sein Großvater Josef Boos 1922 als Gemüsegärtnerei gegründet hatte. Dieser war mit seiner Frau Maria damals auf den Wochenmärkten in Rastatt und Baden-Baden unterwegs gewesen. Die Gärtnerei entwickelte sich gut, wie in der Chronik nachzulesen ist, und in der Folgezeit begann mit dem Einstieg des Sohnes Hubert die Produktion von Beet- und Balkonpflanzen. 1960 übernahm dieser den Betrieb. Es entstanden ein neues Wohnhaus mit Blumengeschäft und Gewächshäuser. In der Folge stellte er von der Gemüsegärtnerei zum Blumen- und Zierpflanzenbetrieb um. Seit 31 Jahren leitet nun Sohn Siegfried das Geschäft. Er kaufte ein Nachbargrundstück und baute ein neues Verkaufsgewächshaus mit rund 400Quadratmetern. 1991 kam ein neues Produktionsgewächshaus mit moderner Ausstattung hinzu.

Alle Mitarbeiter haben neue Stellen gefunden

Neben Gestecken, Kränzen und Sargbouquets fertigte die Gärtnerei Blumenschmuck für Hochzeiten, Gestecke, Schalen und verkaufte Dekorationsartikel, leistete Grabpflege und bot einen Hol- und Bringedienst für Kübelpflanzen zum Überwintern in ihren Gewächshäusern an. Neben einem Umtopfservice, dem Verkauf von Samen und Blumenzwiebeln, Dünger und Erden gehörte auch eine große Auswahl an Zimmerpflanzen zum Sortiment und Fleuropdienste.

Das Personal, vier Festangestellte und eine Aushilfe im Blumenladen, ein Festangestellter mit Saisonkräften in der Gärtnerei, ist laut Siegfried Boos vor einem halben Jahr über die geplante Schließung informiert worden. Inzwischen seien nurmehr zwei Festangestellte und zwei Aushilfen beschäftigt, die aber bereits neue Stellen hätten, erklärte Karin Boos. "Sie sind alle woanders gut untergekommen", ist sie froh. Manche seien 25 Jahre lang im Betrieb gewesen und gehörten praktisch zur Familie. Sie werde sie sicher vermissen, meinte sie, aber auch die Blumen und die Gespräche mit den Kunden. 13 Gärtner und acht Floristinnen sind in dem Traditionsbetrieb im Lauf der Jahre ausgebildet worden.

Noch stehen dem Ehepaar Boos ein paar Tage des Abschiednehmens bevor, dann kann es ans Aufräumen gehen. Bei aller Wehmut sind beide auch froh, endlich einmal mehr Zeit für sich zu haben.