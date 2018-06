Rundum interessantes Flugplatzfest

Baden-Baden - Warum lässt sich eine Styroporkugel mit einem Durchmesser von etwa fünf Zentimetern nicht aus einem handelsüblichen Trichter pusten? Antwort: Weil entlang ihrer Oberfläche ein Unterdruck entsteht, der sie in den Trichter hineinzieht. Physikalischen Prinzipien wie diesen ist es zu verdanken, dass ein Flugzeug fliegt. Das konnten Besucher des traditionellen Flugplatzfestes in Baden-Oos am Sonntag von Klaus Meyer lernen.

Der ehemalige Physiklehrer und Mitglied im Aero-Club Baden-Baden hatte vor dem Hangar des Vereins zahlreiche Apparaturen aufgebaut, mittels derer er Interessierten auf ebenso einfache wie anschauliche Art die physikalischen Grundlagen des Fliegens vermittelte.

Junge und ältere Gäste ließen sich von Meyers Erklärungen gefangen nehmen und dürften so das eine oder andere Aha-Erlebnis gehabt haben. Natürlich war dies aber für die meisten Gäste nicht der eigentliche Grund ihres Besuches. Neben Rundflügen in Motor- und Segelflugzeugen konnten zahlreiche Maschinen einmal aus der Nähe begutachtet werden. Und in einem Flugsimulator konnte man erahnen, wie es ist, ein Flugzeug selbst zu steuern. Das brachte einem neben anderen der 15-jährige Elias Weber nahe. Elias ist der jüngste Flugschüler in Oos und hat auch bereits die Flugprüfung abgelegt, wie Jörg Zwosta im Gespräch mit dem BT erklärte. Der frühere Bürgermeister der Kurstadt hat dagegen erst im Alter von über 70Jahren den Flugschein gemacht. Er nutzte die Gelegenheit Unterschriften zu sammeln für den Erhalt des Flughafens, weil Pläne der Stadt existieren, aus dem Gelände ein Gewerbegebiet zu machen, die aber momentan auf Eis liegen.

"Wir zeigen Demo-Flüge", betonte Wolfgang Saruba, Vorsitzender der Fliegergruppe Gaggenau und Modellflugleiter. Zu sehen waren ferngesteuerte Maschinen, von denen die größte eine Spannweite von 6,50 Metern aufwies. Eine Attraktion war hier auch ein Originalhubschrauber, den Steffen Müller aus Weisenbach mitgebracht hatte. Zwar nicht mehr flugfähig, nutzten dennoch viele Besucher die seltene Chance, einmal in einem solchen Fluggerät Platz zu nehmen. Kinder konnten außerdem einen Wurfgleiter aus Styropor selbst zusammenbauen und fliegen lassen, ein Angebot das aber auch zahlreiche Erwachsene mit Begeisterung annahmen.

"Rund 50 ehrenamtliche Helfer haben ein halbes Jahr lang diesen Tag der offenen Tür vorbereitet, teilweise auch Urlaub genommen um dabei sein zu können", erklärte Daniel Klumpp, Vorsitzender des Aero-Clubs Baden-Baden. Sie bauten unter anderem eine Hüpfburg für Kinder auf und sorgten mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee sowie Bratwürsten und Fliegerbrötchen (ein Brötchen mit gebackenem Fleischkäse und Zwiebeln) auch für das leibliche Wohl der etwa 1000 erwarteten Gäste.