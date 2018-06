Baden-Baden 2030: Bürger sind gefragt

Baden-Baden - Im Juli werden Bürger an drei Abenden darüber informiert und angehört, wie sich die Kurstadt in den kommenden Jahren weiter entwickeln soll. Bis Jahresende wird dann das Konzept "Baden-Baden 2030" veröffentlicht.

Der Gemeinderat wird sich kommenden Montag, 25. Juni, mit der Fortschreibung des Entwicklungsplans "Baden-Baden 2020" für die nächsten zwölf Jahre beschäftigen. Bei einer Klausursitzung hatte das Gremium gemeinsam mit der Verwaltung im März den Blick in die Zukunft gerichtet und sich die Frage gestellt: Wie entwickelt sich unsere Gesellschaft in den kommenden Jahren und wie reagiert Baden-Baden darauf? Bei Themen wie beispielsweise der Digitalisierung, Migration, Inklusion, Wohnraumbedarf, PFC und der demografischen Entwicklung gebe der bisherige Entwicklungsplan keine oder nur unzureichende Antworten, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Acht Themenschwerpunkte

Der Gemeinderat soll nun beschließen, wie es mit der Planung weitergeht. Bei der Klausursitzung hat das Gremium acht Themenschwerpunkte erarbeitet, zu denen nun die Meinungen der Bürger eingeholt werden sollen. Wichtig für die Fortentwicklung der Stadt sind demnach eine attraktive Innenstadt, Digitalisierung, Kultur, Mobilität, Schule und Bildung, soziale, kinder- und familienfreundliche Quartiersentwicklung, die Sportstadt sowie der Tourismusstandort.

Stimmt der Gemeinderat zu, sollen interessierte Bürger bei drei Workshops in der Ooser Festhalle (2. Juli, 18Uhr), im Löwensaal Lichtental (3. Juli, 18 Uhr) und in der Yburghalle in Varnhalt (10.Juli, 17 Uhr) informiert werden sowie Ergänzungen, Streichungen oder eine Priorisierung der vorgesehenen Einzelmaßnahmen vornehmen können. Im Sommer wird sich die Verwaltung mit den Ergebnissen der Workshops befassen. Im November soll der Gemeinderat schließlich die Fortschreibung des Entwicklungsplans beschließen.