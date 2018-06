Einwegbecher erhöhen Müllflut in Kurstadt

Baden-Baden - Viele Kommunen klagen über wachsende Müllfluten im öffentlichen Raum - vor allem in den Innenstädten. Auch in Baden-Baden hat die Verwaltung viel zu tun, die Abfalleimer schnell genug entleeren und "wilden Müll" entsorgen zu lassen.

"To go" heißt bekanntlich heutzutage das Motto bei vielen Kaffeefreunden, die ihr Heißgetränk gerne in Einwegbechern mitnehmen. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland stündlich 320000 "Coffee-to-go"-Behälter verbraucht und weggeworfen werden. Zusammen mit den Verpackungsmassen aus dem Fast-food-Bereich hat dies auch in Baden-Baden nach Angaben von Pressesprecher Roland Seiter zur deutlichen Steigerung des "öffentlichen" Müllaufkommens geführt. Besonders gravierend sei dies an Wochenenden und Feiertagen spürbar: "Wenn es in der Stadt brummt, bekommen wir Probleme". Denn dann werde in die Abfallbehälter inzwischen mehr als doppelt so viel Müll wie vor fünf Jahren geworfen. Diese seien folglich zuweilen schon mittags voll. Gerade die kleineren Abfallkörbe könnten dann schon einmal überquellen.

Dies versucht die Stadt natürlich zu verhindern, da so etwas kein gutes Bild auf einen Welterbe-Kandidaten wirft. So werden die normalen Abfallbehälter in der Fußgängerzone täglich einmal geleert, an Sonn- und Feiertagen bei großem Ansturm auch zweimal.

In den Kuranlagen praktiziert das Gartenamt einen vergleichbaren Entsorgungsrhythmus. Auch hier verzeichnet man ein Wachstum der Abfallmengen. Dazu trägt besonders die zunehmende Hausmüllentsorgung in den Abfalleimern der Parkanlagen bei.

Inzwischen wird von der Stadt auch technisch aufgerüstet, um der Abfallfluten Herr zu werden. So montiert das Gartenamt über den Einfüllöffnungen der Abfallbehälter in den Anlagen runde Scheiben, die auf der einen Seite verhindern sollen, dass große Hausmülltüten eingeworfen werden. Andererseits soll es auf diese Weise auch den Krähen erschwert werden, Müll herauszuholen und dabei für eine große Verschmutzung des Umfelds zu sorgen.

In der Fußgängerzone hat man in den vergangenen Jahren bereits an 30 Standorten sogenannte Unterflur-Behälter installiert, deren Hauptteil unter der Erde liegt und die Platz für große Abfallmengen bieten. Getestet werden zurzeit noch verschiedene Hightech-Abfalleimer, die den Müll vor Ort zusammendrücken, was die Aufnahmekapazität erheblich erhöht.

In diesem Zusammenhang meint Roland Seiter: "Es würde uns auch schon stark helfen, wenn die Leute zum Beispiel ihre Pizzakartons vor dem Einwerfen zusammenfalten." So weit wie kürzlich in Attendorn im Sauerland will man es aber an der Oos nicht kommen lassen. Dort sollte ein zwölfjähriger Junge eine Strafe von zehn Euro bezahlen, weil er eine leere Pizzapackung in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt hatte. Begründung: Dies sei ja Hausmüll. Erst nach allgemeiner Empörung über die Forderung der Stadt nahm der Bürgermeister von Attendorn die Entscheidung zurück. In Baden-Baden, so erklärt Seiter, werde man es sicherlich nicht bestrafen, wenn eine Pizzaschachtel im kommunalen Abfallkorb landet.

Allerdings landet sie dort nicht immer, denn auch die "wilde" Müllentsorgung nimmt im Stadtkreis zu. Dabei stellen nicht so sehr Pizzaschachteln das Problem dar, sondern prallvolle Tüten mit Hausmüll, die aus den Autofenstern geschleudert werden und dann oft auch noch aufplatzen. Bei Lkw-Fahrern, so berichtet Roland Seiter, seien gerade Verkehrsinseln sehr gefragt, um Kaffeebecher aus dem Fahrzeug zu werfen. "manchmal liegen dann plötzlich 40 oder 50 Becher herum." Auch im Ooser Gewerbegebiet übernachtende "Brummi"-Fahrer hinterließen immer wieder einigen Müll.

Auch Wiesen- und Waldrandflächen würden häufig als Deponien missbraucht. Der Pressesprecher berichtet von einem Areal im Grünen, auf dem mehr als 200 leere Piccoloflaschen gefunden wurden. Da fehle es am Respekt vor der Umwelt, meint Seiter. "Als Kind habe ich noch gelernt, Müll mit nach Hause zu nehmen." Manche Einstellungen in der Gesellschaft würden sich eben verändern.