Immer noch viel Durchgangsverkehr im Ort

Baden-Baden - "Bei Ihnen scheint die Welt recht gut in Ordnung zu sein", stellte Margret Mergen am Montagabend fest, nachdem sie in der Reihe "Oberbürgermeisterin vor Ort" den Stadtteil Sandweier besucht hatte. Bei den wenigen grundsätzlichen Kritikpunkten, die zur Sprache kamen, standen besonders die Verkehrsverhältnisse im Blickpunkt.

Dem Ortsrundgang der Verwaltungsvertreter mit anschließenden Bürger-Workshop in der ehemaligen Schule schlossen sich zwar etliche Ortschaftsräte aus dem Topinambur-Dorf an, doch das Interesse von "Normalbürgern" ohne politisches Mandat hielt sich in engen Grenzen - diese waren nämlich an den Fingern einer Hand abzuzählen.

Verkehrssituation: Deutlich wurde, dass sich die Verkehrsbelastung zwar mit dem Bau der B3 neu verbessert hat, jedoch immer noch Grund zur Klage besteht. So wies Ortsvorsteher Wolfram Birk darauf hin, dass der Durchgangsverkehr ("Viele Fahrzeuge mit RA-Kennzeichen") vor allem auf der Sandweierer Straße "immer noch da ist". Besonders nachts werde hier auch mit erhöhtem Tempo gefahren.

Margret Mergen schlug vor, versetzte Parkbuchten auf der Straße anzulegen, um den Straßenraum etwas zu verschmälern und eine gewisse Verkehrsberuhigung zu erzielen. Dies werde die städtische Verkehrsbehörde nun prüfen. Rafael Schulz (CDU) erinnerte an Pläne, im Bereich der Ortseinfahrt von Oos her eine Verkehrsinsel zu installieren.

Zur Sprache kam durch Jürgen Louis (Grüne) beim Rundgang auch der Wunsch, den lebhaften Lkw-Verkehr herauszubekommen. Hier zeigten sich die Verwaltungsvertreter eher skeptisch. Ein Lkw-Verbot wie in Haueneberstein sei nur mit erheblichen baulichen Veränderungen möglich geworden. Und der Schwerlastverkehr durch in Sandweier ansässige Firmen könne ohnehin nicht untersagt werden. Man wolle schauen, was in dieser Angelegenheit machbar sei.

Gefordert wurde in Sandweier auch eine bessere Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ortszentrum: Hier gab es einhelliges Lob für die Um- und Neugestaltung. OB Mergen sprach von einer "gelungenen Sache", es sei nun eine echte Dorfmitte entstanden. Die deutliche Verbesserung der Aufenthaltsqualität wurde auch von Ortsvorsteher Birk betont, der zudem auf den neu entstandenen Cap-Markt verwies, der sehr gut angenommen werde. Gewisse Konflikte gebe es auf dem Platz allerdings manchmal zwischen Fußgängern und Autos.

Wegesanierung: Mergen informierte sich auch über die geplante Fortsetzung der Sanierung der Sandweierer "Lichtentaler Allee". Damit meinte sie den viel genutzten, in Nord-Süd-Richtung durch den Ort führenden Fuß- und Radweg. Hier steht in diesem Jahr der Abschnitt zwischen Spielplatz Mühlstraße und Große Straße auf dem Programm. Dabei muss unter anderem die Weg-Oberfläche saniert werden. Ebenso ist es nötig, die an den Wegrändern wuchernden Pflanzen zu beseitigen, um den Begegnungsverkehr zu erleichtern.

Rheintalhalle: Für rund 285000 Euro wird zurzeit die bisherige Schotterfläche hinter der Rheintalhalle als befestigte Parkplatzanlage mit Beleuchtungseinrichtungen und mehr als 70 Stellplätzen hergerichtet. Wenn der TVS Baden-Baden am 25. oder 26. August zum Saisonauftakt den TV Willstätt erwartet, soll der Platz zur Verfügung stehen - damit verfügt die Rheintalhalle dann über fast 200 Parkplätze.

Feuerwehrturm: Am Schlauchturm der Sandweierer Feuerwehr werden die Mobilfunkantennen an der Brüstung bald weiter nach oben versetzt. Damit, so Ortsvorsteher Birk, wird es dann wieder möglich sein, dass sich Besuchergruppen - vor allem auch Kinder - auf der aussichtsreichen Turmplattform aufhalten können.

Straßenbeleuchtung: Im Bürger-Workshop kam auch der Wunsch nach einer Verbesserung der Straßenbeleuchtung in Sandweier zur Sprache - besonders in den Bereichen Feldberg-, Oberwald-, Römer- und Zehntstraße.

Margret Mergen sagte zu, die Beantwortung aller noch offenen Fragen als Hausaufgabe mitzunehmen.