Spektakuläre Rettung von sieben Kindern Von Anne-Rose Gangl Sinzheim - "Schnell raus, es brennt!", riefen die Kinder der Lothar-von-Kübel-Grundschule kürzlich. "Die Feuerwehr, die Feuerwehr!", schrien einige andere Schüler und rannten auf den Schulhof. Innerhalb von zwei Minuten und 17 Sekunden war das komplette Schulhaus geräumt bis auf einige wenige Kinder, die über die Feuerwehrdrehleiter mit Korb aus dem Dachgeschoss gerettet werden mussten. "Das hat alles nur so gut geklappt, weil wir halbjährig eine Brandschutzübung durchführen, und die Schüler wissen, was sie tun müssen, wenn der Alarm runtergeht", sagte Rektorin Sabine Pföhler. Bei der jüngsten Brandschutzübung waren die Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Sinzheim wieder mit dabei, die das ganze Jahr über in die Klassen schauen und den Schülern erklären, wie man sich am besten schützen kann und was zu tun ist, wenn doch ein Feuer ausbricht und es überall raucht. Dies war auch bei der diesjährigen Brandschutzübung angenommen worden. Irgendwo im Keller wäre ein Brand ausgebrochen, doch der Rauch habe sich über das gesamte Treppenhaus ausgebreitet. Die Schüler der Klasse 2b saßen aufgrund der Rauchentwicklung im Dachgeschoss fest, so die Annahme. Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Treppenhaus entrauchten, kam ebenso Hilfe über die Drehleiter, von der aus die Wehrmänner die sieben Kinder im Korb aus ihrer hilflosen Lage befreiten. "Das hat prima geklappt, auf einer Skala von zehn würde ich eine 8,5 verteilen", lobte Kommandant Jürgen Segewitz. Im Ernstfall wären alle zwei Minuten drei Kinder im Korb über die Drehleiter nach unten geholt worden, die aus dem Schulhaus "geflüchteten" Schüler hätte man im Bürgersaal des Rathauses und im Pfarrzentrum untergebracht, so Segewitz. Die 185 Grundschüler verfolgten mit gespannten Blicken die Übung und rannten danach freudig wieder zurück in ihre Schule. "Wir werden jetzt in der fünften Stunde die Übung und die Emotionen mit den Schülern nachbesprechen", sagte Rektorin Pföhler.

