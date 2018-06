Russische Weihnacht vor dem Kurhaus

Wie bereits berichtet, wird der Christkindelsmarkt, der in diesem Jahr seine 16. Auflage feiert, drei Tage später starten als sonst, nämlich erst am Donnerstag vor dem Ersten Advent. Dafür dauert er aber sieben Tage länger als gewöhnlich, nämlich bis einschließlich Heilige Drei Könige am 6. Januar 2019. Das Live-Programm auf der Himmelsbühne nehme in der Verlängerungswoche thematisch die russische Weihnacht mit auf, die traditionell ebenfalls in diesem Zeitraum gefeiert wird, teilt die Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH (BBT) mit. "Es treten verschiedene russische Künstler auf, wie beispielsweise ein Kosakenchor oder die Teufelsgeigerin Ana Agre", heißt es. "Am 6. Januar besuchen die Heiligen Drei Könige den Markt und tragen auf der Himmelsbühne Lieder vor."

"Fools Garden"

auf der Himmelsbühne

Neu ist in diesem Jahr auch ein etwa 15 Meter hoher Christbaum, der auf der Kurhauswiese aufgestellt und mit mehreren Tausend LED-Lichtern bestückt sein wird. Dabei handelt es sich allerdings um einen künstlichen Weihnachtsbaum, wie die BBT auf BT-Anfrage mitteilt. Er hat eine Kegelform, die an einen Tannenbaum erinnert, und ist dunkelgrün gefärbt. Bis 2014 stand an der Stelle immer ein großer, echter Tannenbaum aus dem Stadtwald. Aus statischen Gründen wurde seit 2015 aber auf die Aufstellung des Baumes verzichtet, da die Tragkraft der unter der Kurhauswiese befindlichen Tiefgarage nicht ausreichte (wir berichteten).

Neues gibt es auch beim Programm. "Die Aktionstage wie der Familientag, der mittwochs spezielle Angebote vorhält, und der im letzten Jahr eingeführte Kinderchortag am Donnerstag werden aufgrund der guten Resonanz weitergeführt", teilt die BBT mit. Montags allerdings gibt es künftig ab 18Uhr ein After-Work-Programm mit Live-Bands. In diesem Jahr wird dabei unter anderem die Pforzheimer Band "Fools Garden" auftreten, die 1995 den Welthit "Lemon Tree" hatte.

Die kürzlich in einem gemeinsamen Konzept der Geschäftsleute in der Innenstadt und der Stadtverwaltung angekündigte Ausweitung des Christkindelsmarkts in die Innenstadt wird in diesem Jahr wahrscheinlich noch nicht in Angriff genommen. Darüber werde noch gesprochen. Ob und wie das gelingen könne, sei auch eine Frage der Finanzierung, heißt es von der BBT.

Bis zu 20000 Besucher kommen pro Tag

"Wir freuen uns sehr, dass sich der Christkindelsmarkt seit Jahren selbst trägt. Dieser Erfolg resultiert nicht zuletzt aus seiner einzigartigen Kulisse vor dem Kurhaus, den hochwertigen Angeboten und innovativen Ansätzen. Wir hoffen, durch die neue Erweiterung der Markttage in das darauffolgende Kalenderjahr die Erfolgsgeschichte fortschreiben zu können", wird BBT-Geschäftsführerin Nora Waggershauser zitiert.

Der Christkindelsmarkt ist eine der wichtigsten Veranstaltungen für die Hotels in Baden-Baden. Im vergangenen Jahr hätten pro Tag zwischen 15000 und 20000 Menschen den Markt besucht, teilt die BBT mit. Die Anzahl an Übernachtungen in diesem Zeitraum sei alleine 2017 im Vergleich zum Jahr davor um elf Prozent gestiegen.