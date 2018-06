Rosenexperten urteilen mit ihren Augen, Händen und Nasen

Baden-Baden - Gut "behütet" und bestens gelaunt traten die 120 Rosenexperten aus 19 Ländern gestern ihre schwere Aufgabe an, die von Hitze und Starkregen der vergangenen Wochen gepeinigten Neuzüchtungen im Rosengarten auf dem Beutig gerecht zu beurteilen. Eine der zwölf Wertungsgruppen bestand aus drei der besten europäischen Parfümeure mit besonders feinen Nasen.

Volker Soethoff, dem Rosenspezialisten des betreuenden Fachgebiets Park und Garten, standen die Sorgenfalten auf der Stirn. Das Wetter sei eher suboptimal gewesen, die schönste Blütenpracht der Rosen bereits vergangen, Hitze und heftiger Platzregen hätten bei etlichen Züchtungen Verheerendes angerichtet. Fachgebietsleiter Markus Brunsing appellierte denn auch in seiner Begrüßung, zwar gerecht zu bewerten, aber dennoch etwas Mitgefühl für die äußeren Umstände walten zu lassen. Oberbürgermeisterin Margret Mergen zog launig Vergleiche zum derzeitigen Fußballspektakel. So seien die Neuzüchtungen in den vergangenen zwei Jahren auf dem Beutig liebevoll trainiert, sprich gehätschelt und gepäppelt, worden, um in dieser Weltmeisterschaft der Rosen den besten Start zu haben.

Zwei Neuerungen gibt es beim Wettbewerb: Erstmals in der 66-jährigen Geschichte fand nur eine Spritzung statt, und zwar im April, und nach Absprache wurden keine verwelkten Blüten ausgeschnitten, um ein besseres Gesamtbild zu ermöglichen. Die Bewertung erfolgte in den sechs Klassen Teehybriden, Floribundarosen, Miniaturrosen, Strauchrosen, Bodendecker/Kleinstrauchrosen und Kletterrosen nach den Kriterien Gesamteindruck, Blüte, Krankheitsresistenz und Duft. Zu den einzelnen, von Markus Brunsing nach Sprachzugehörigkeit wie Englisch, Französisch, Spanisch oder Schwyzerdütsch und gemischtem Kenntnisstand zusammengestellten Wertungsgruppen gehörte auch die Londonerin Susan Daniel, die nicht nur Rosenfreundin, sondern auch Opernsängerin ist, oder die Kanadierin Sanda Simic, ausgerüstet mit Sonnenschirm und Kamera.

"Poor little guy" (armer kleiner Kerl) meinte ein Jurymitglied angesichts einer wetterbedingt arg gezauselten Teehybride mitleidig. Manch anderen wurde eine "schlechte Abblüte" bescheinigt, kein Wunder, nach 80 Litern Regen pro Quadratmeter. Wodurch viele "Mumien" in Form völlig verklebter Blütenblätter die Sträucher "zierten", während andere sehr schöne Selbstreinigungskräfte zeigten und ihre Blätter von selbst fallenließen, was eine entsprechend hohe Bewertung nach sich zog. Ein robust und gesund wirkendes Exemplar mit "spannendem Duft", das trotz des Abblühens bereits neue Blütenansätze zeigte, sah der Karlsruher Experte Thomas Seith beim Rundgang im Medaillenbereich.

Eine wahre Lust war es, mit den Parfümeuren Ursula Wandel, Pierre Nuyens und Philippe Sauvegrain durch den Beutig zu flanieren. Alle drei scheuten keine Bodenberührung und gingen immer wieder auf die Knie, um ihre Nasen ganz tief in die jeweiligen Blüten zu versenken. Auf Französisch wurde dann parliert über das fruchtige, exotische oder zitronige Aroma, mit einem Hauch Pampelmuse, roter natürlich, da süßlicher, ferner einer Note von Litschi, Magnolie oder Geranie, selbst der Duft nach Puder wurde einem Bodendecker zuerkannt. Oftmals siegte auch hier das Wohlwollen, da die Experten zumeist selbst Rosen züchten und so um die wetterbedingten Nöte der 30 teilnehmenden Züchter wussten. Über die Siegerehrung berichten wir in unserer morgigen Ausgabe.