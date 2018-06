In einem Jahr soll Einzug sein

(nie) - Peter Hirsch, Geschäftsführer der Firma Termotek, freute sich am Dienstag beim ersten Spatenstich für das neue Gebäude im Hauenebersteiner Gewerbegebiet Wörnersangewand vor allem über die Teilnahme zahlreicher Mitarbeiter. "Das zeigt, dass hier in erster Linie ein Gebäude für Sie entsteht, in dem Sie sich hoffentlich über viele Jahre wohl und heimisch fühlen werden", sagte Hirsch. Das jetzige Konzept sei auch maßgeblich von den Mitarbeitern mitgestaltet worden.

Termotek will, wie berichtet, im Juni 2019 seinen derzeitigen Standort in Oos-West verlassen und in die Gottlieb-Daimler-Straße ziehen. Rund 9 Millionen Euro werden laut Hirsch dafür investiert, im neuen Gebäude die Kommunikationswege und den Produktionsprozess zu optimieren, denn das Gebäude in Oos-West entspreche schon lange nicht mehr den Anforderungen des "stark wachsenden" Unternehmens. Auf einer 3600 Quadratmeter großen Produktionsfläche und einer 1800 Quadratmeter großen Verwaltungsfläche werde der Spezialist für kompakte Flüssigkeits-Kühlsysteme dann Platz für rund 170 Mitarbeiter haben (jetziger Stand: rund 120), so Hirsch.

Thorsten von Killisch-Horn von der Firma Vollack aus Karlsruhe, die für Konzeption, Planung und Bauausführung verantwortlich zeichnet, fügte an, dass "es uns wichtig war, ein Gebäude zu schaffen, in dem Effizienz Spaß macht". Im zweigeschossigen Neubau, der von einer lichtdurchfluteten und klar strukturierten Architektur geprägt sein wird, werden laut von Killisch-Horn rund 424 Tonnen CO pro Jahr eingespart, was einem Strom- und Heizenergiebedarf von circa 170 Vier-Personen-Haushalten entspricht.

In Anbetracht des strahlenden Sonnenscheins meinte Oberbürgermeisterin Margret Mergen: "Bei dem Kaiserwetter kann eigentlich nichts mehr schief gehen", und fügte erfreut darüber, dass Termotek sich zum Standort Baden-Baden bekennt, an: "Sie haben sich für das richtige Grundstück entschieden."