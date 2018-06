Wenn Rosen rot leuchten, "als ob es um ihr Leben ginge"

Baden-Baden - Zwei Floribundas lieferten sich lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen, letztlich war die Meinung der Fachjury eindeutig: "Roselina" heißt die Schöne aus dem Haus Kordes, die sich für dieses Jahr "Goldene Rose von Baden-Baden" nennen darf und damit eine weltweit viel beachtete Auszeichnung gewann (wir berichteten).

Nachdem die Juroren im Rosenneuheitengarten zu Mittag gespeist und der Einladung zu einer Führung durch das Festspielhaus gefolgt waren, wo Jurymitglied und Opernsängerin Susan Daniel eine Canzonata zum Besten gab, blieb die Siegerehrung für die Züchter bis zum Schluss spannend. Bereits zum elften Mal spielte der Wettergott mit und ermöglichte ein festliches Ambiente in der Gönneranlage, musikalisch umrahmt von den Lichtentaler Vierventilern.

Markus Brunsing vom Fachbereich Park und Garten, der mit viel Lob für seine perfekte Organisation und die herzliche Atmosphäre des Wettbewerbs in der Kurstadt bedacht wurde, dankte neben der Jury und den Züchtern vor allem seinem Team um den Rosenexperten Volker Soethoff. Überstunden und Wochenendeinsätze hatten auf der Tagesordnung gestanden, um die Neuzüchtungen auf den Tag fit zu bekommen, die alle unter identischen Voraussetzungen gestartet waren. Kelvin Trimper, australischer Präsident der World Federation of Rose Societies, sprach die weltweit ungebrochene Popularität der Rosen an und meinte, wer hier gewinne, zähle international zu den "Best of the Best".

Nach 15 Jahren wieder Medaille für Minirosen

Bereits bei der Züchterwertung ohne Preise schwelgte Brunsing in Beschreibungen einer Rose, "die leuchtet in so knalligem Rot, als ob es um ihr Leben ginge". Beim ästhetischen Preisgericht freute er sich besonders über den zweiten Platz für die Floribunda eines spanischen Züchters, der lange nicht in der Kurstadt vertreten war. Die mit Medaillen bedachten Edelrosen bestachen unter anderem durch ihren fantastischen Wuchs und eine besondere Farbpalette. Auch für die Strauchrosen war es ein starker Jahrgang, die Besten zeichneten sich durch kompakten Wuchs und anhaltende Blüten aus.

Bei Bodendecker- und Kleinstrauchrosen gab es kein Gold, dafür zwei Bronzemedaillen, unter anderem für den Franzosen André Eve, der erstmals in der Kurstadt dabei war. Minirosen seien bisher schwierig zu bewerten gewesen wegen nicht überzeugender Qualität, die letzte Goldmedaille gab es hier 2003, doch das war diesmal anders, erläuterte Brunsing die Medaillenvergabe in allen drei Kategorien.

Nun stieg die Spannung noch mehr bei der Verleihung der Ehrenpreise des Großherzogtums Luxemburg, des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, der Stadt Zweibrücken, der Gesellschaft der Deutschen Rosenfreunde sowie für die beste Duftrose. Der Ehrenpreis des Casinos, der zum 44. Mal verliehen wurde, ging für die Teehybride "Ragazza" an Züchter Michel Adam aus Frankreich.

Die Goldene Rose von Baden-Baden überreichte Oberbürgermeisterin Margret Mergen ans renommierte Haus Kordes für die zauberhafte Floribunda "Roselina". Alexander Kordes rührte seine Züchterkollegen ebenso wie die Jury, indem er den Ehrenpreis allen Müttern widmete, die derzeit so stark sein müssten. Sein eigener Vater starb vor zwei Jahren, der seines Kompagnons Thomas Proll ist schwer krank. Er sprach allen Anwesenden aus dem Herzen, dass er bei den Rosenfreunden in der Kurstadt eine herzliche, familiäre Aufnahme gefunden habe.