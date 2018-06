Cannabis-Zucht am Leo: Sechs Jahre Haft

Baden-Baden

Dieb verfolgt und geschnappt Baden-Baden (red) - In der Nacht auf Freitag wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der an einem Parkscheinautomaten hantierte. Als die Polizei vor Ort eintraf, flüchtete der Verdächtige. Doch die Beamten waren fitter und schnappten ihn. Aufbruchwerkzeug fanden sie dann auch (Symbolfoto: uj)

Bühl

Mit Drogen ins Krankenhaus Bühl (red) - Nach dem Konsum von Drogen ging es einem 21-Jährigen am Montagabend derart schlecht, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Passanten hatten den Rettungsdienst alarmiert, als sie den jungen Mann am Bahnhof erblickten (Symbolfoto: dpa).

Wiesbaden

Erneut mehr Drogendelikte Wiesbaden (dpa) - "Tatort Internet": Das Netz ersetzt beim Drogenhandel immer häufiger finstere Ecken, in denen Dealer herumlungern. Auch neue künstliche Drogen sind leicht zu bekommen. Die meisten Delikte werden allerdings bei einer altbekannten Droge gezählt (Foto: dpa).