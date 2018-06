Stadt erwartet neue Herausforderungen

Die Workshop-Termine sind - wie bereits berichtet - am 2.Juli von 18 bis 20.30 Uhr in der Festhalle Oos, am 3. Juli von 18 bis 20.30 Uhr im Löwensaal in Lichtental und 10. Juli von 17 bis 19.30 Uhr in der Yburghalle in Varnhalt. In den Workshops wird zu Beginn das Umsetzen der bisherigen Punkte des Entwicklungsplans vorgestellt, danach gibt es laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung Informationen über die neuen Maßnahmen, bei denen die Bürger die Möglichkeit haben, sich mit Ergänzungen oder Streichungen einzubringen beziehungsweise die Schwerpunkte zu ändern. Die Bürger-Workshops werden professionell moderiert.

Nach den Bürgerworkshops arbeiten verwaltungsinterne Arbeitsgruppen die Ergebnisse aus und schreiben die Strategieziele und Maßnahmen fort. Danach wird die Vorlage für den Gemeinderat ausgearbeitet, der im Herbst darüber beschließen wird. Das Ergebnis wird anschließend wiederum veröffentlicht.

Der Strategische Entwicklungsplan Baden-Baden 2020 wurde 2011 durch den Gemeinderat verabschiedet und bildet seither die mittel- und langfristige Orientierung der Stadtentwicklung für Bürger, Gemeinderat und Verwaltung. Diese Planung habe sich laut Margret Mergen als erfolgreiches Instrument für ein zielgerichtetes Verwaltungshandeln bewährt und stelle eine tragfähige Grundlage für die kommunalpolitischen Entscheidungen dar. Ferner gebe er Orientierung und Planungssicherheit für langfristige öffentliche und private Investitionen.

Im Rahmen der Vorbereitung der Fortschreibung sei es laut Stadt deutlich geworden, dass in Zukunft neue gesellschaftliche, technische, ökologische und wirtschaftliche Herausforderungen auf die Stadt zukommen, auf die der bisherige Entwicklungsplan keine oder nur unzureichende Antworten gebe. Dazu gehörten Themen wie Digitalisierung, Migration und Integration, Inklusion, Wohnraumbedarf, PFC und Demografie. Andere Ziele seien auf Grund der tatsächlichen Entwicklung anzupassen, wie beispielsweise der Klimaschutz.

Zur Vorbereitung der Fortschreibung der Planung wurde eine Bewertung der Jahre 2015 bis 2017 durchgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass der Großteil der vorgesehenen Projekte und Planungen umgesetzt oder zumindest auf den Weg gebracht werden konnte. Der Umsetzungsgrad liegt zwischen 70 und 80 Prozent.

Die grundsätzliche Struktur des Stadtentwicklungsplans mit einer dreistufigen Planungshierarchie, 2011 bestehend aus neun Prinzipien der Stadtentwicklung, 69 Strategiezielen, verteilt auf elf Handlungsfelder, sowie 73 konkreten Projekten und Planungen, hat sich aus Rathaus-Sicht bewährt. So liege es nahe, an dieser Grundstruktur festzuhalten, sie fortzuschreiben und weiterzuentwickeln.

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse hatte die Verwaltung acht Schwerpunktthemen festgelegt, die die Beratungsgrundlage für die im März stattgefundene Klausurtagung des Gemeinderats bildeten. Sie lauten: attraktive Innenstadt, Digitalisierung, Kultur, Mobilität, Schule und Bildung, soziale Quartiersentwicklung, einschließlich Kinder- und Familienfreundlichkeit, Sportstadt und Tourismus.

Aufgrund seiner Bedeutung als Zukunftsthema soll das neue Prinzip "Baden-Baden fördert die Digitalisierung" in die Fortschreibung des Stadtentwicklungsplans aufgenommen werden.