Verlässliche Angebote gefordert

Baden-Baden - Verlässlichkeit war das Schlagwort der Debatte, die am Mittwoch im städtischen Jugendhilfeausschuss zum Thema Ganztags- und Ferienbetreuung geführt wurde: Verlässliche Angebote zur Versorgung der Kinder forderten durchgehend sowohl die Gemeinderäte als auch die Vertreter der Elterninitiative "Schulkind und Beruf" (SchuB).

Unter anderem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nannte Iska Dürr, Leiterin des städtischen Fachgebiets Bildung und Soziales, als Ziel bei der Konzeption von städtischen Betreuungsangeboten. Und auch die 2015 gegründete Initiative SchuB verfolgt dieses Anliegen, wie die beiden Sprecher Martin Wittke und Stefan Seyboth vor dem Gremium deutlich machten.

Aus dem Sachbericht Dürrs über die Betreuungssituation in der Kurstadt ging hervor, dass in diesem Schuljahr neben den von den Ganztagsschulen organisierten Angeboten 111 Betreuungs-, Förder- und Mittagstischgruppen an städtischen Schulen vom kommunalen Schulträger eingerichtet sind. Lediglich die Grundschulen in der Cité und in Haueneberstein sowie die Theodor-Heuss-Grundschule sind Ganztagsschulen. Diese sind jedoch keine gebundenen Ganztagsschulen, an denen verpflichtend Ganztagsbeschulung gilt, sondern sogenannte offene, an denen die Schulleitung die Angebote organisiert. Das heißt, dass die Betreuungszeiten der Kinder individuell von den Schulen festgelegt und die Angebote aufgrund der Zahlen der konkreten Anmeldungen der Eltern eingerichtet werden. Dies führt dazu, dass sich sowohl an den Grundschulen als auch an den weiterführenden Schulen die unterschiedlichsten Variationen etabliert haben.

Um die Ferienbetreuung kümmert sich seit 2017 die Arbeiterwohlfahrt (AWO). AWO-Geschäftsführerin Eva Pfister sagte, dass mittlerweile in allen Ferien außer in den Weihnachtsferien Betreuung angeboten werde.

Als "lückenhaft" bezeichnete Elternvertreter Wittke die Angebote in der unterrichtsfreien Zeit. Seyboth fügte an, dass beispielsweise seine siebenjährige Tochter durch das Raster falle, da in den Osterferien nur Angebote für Kinder ab acht Jahren bestünden. Als zweites zentrales Problem nannte Wittke, dass die Nachmittagsbetreuung "nicht verlässlich" sei. Oft seien nicht alle Tage abgedeckt oder es sei schon um 16Uhr Schluss, und ein Zustandekommen sei abhängig davon, ob sich genug Interessierte finden. "Das stellt Eltern vor ein organisatorisches Problem", mahnte er. Die Initiative SchuB warb dafür, Hortlösungen zu favorisieren und die Ferienbetreuung auszubauen. Dabei hatte die Initiative den Rat auf ihrer Seite. Karin Fierhauser-Merkel (SPD), Reinhilde Keilbach-Siegle (CDU) und Sabine Iding-Dihlmann (Grüne) zeigten sich mit dem Vorschlag von Bürgermeister Roland Kaiser einverstanden, einen Arbeitskreis zu bilden, der sich vertieft des Themas annimmt und im November bei der nächsten Sitzung einen Beschlussvorschlag vorlegen soll.