Keine Wellness, sondern echte Arbeit

Baden-Baden - Schon seit 2002 behandelt die Klinik am Leisberg in der Gunzenbachstraße im familiären Rahmen psychisch kranke Kinder und Erwachsene. Nun will die private Akutklinik, die in Baden-Baden nur wenig bekannt ist, weiter wachsen: Der Bauantrag für eine Erweiterung ist gestellt.

Nur zwei Hausnummern liegen zwischen der Einrichtung und der Median-Klinik Gunzenbachhof, in der ebenfalls Menschen mit psychiatrischen oder psychosomatischen Erkrankungen behandelt werden. "Viele glauben, dass wir zusammengehören", berichtet Dr. Thomas Falbesaner, der Geschäftsführer der Leisberg-Klinik. Das sei aber nicht der Fall. Zudem seien die Konzepte ganz unterschiedlich.

So ist seine relativ kleine Einrichtung eine Privatklinik. Anders als in einer normalen Psychiatrie kämen die Patienten, die zum Beispiel an Depressionen, Burnout, Ängsten oder Essstörungen leiden, stets auf eigenen Wunsch und oft von weit her ins Haus - teils sogar aus dem Ausland. Sie seien folglich motiviert. Das müssen sie allerdings auch sein: Der Aufenthalt sei eher mit Arbeit zu vergleichen als mit Wellness, betont Falbesaner, der noch eine zweite Klinik für psychologische Medizin in Borken in Nordrhein-Westfalen betreibt. Die Patienten hätten einen vollen Terminplan, erläutert er weiter: 23 bis 26 Stunden pro Woche mit therapeutischen Anwendungen seien die Regel, im Schnitt blieben die Menschen acht bis zehn Wochen lang.

Dabei konzentriert man sich am Leisberg nicht auf ein einzelnes Konzept aus der Psychotherapie, ergänzt Chefarzt Norbert Schmidt. Statt zum Beispiel ausschließlich auf tiefenpsychologische Behandlungen zu setzen oder nur auf Verhaltenstherapie, versuche man, vielfältige therapeutische Ansätze zu nutzen, und zwar "maßgeschneidert" für die einzelnen Patienten. Im Angebot sind etwa auch Stockkampf, Tanz- und Theatertherapie oder die Pferdetherapie im klinikeigenen Reitstall, bei der Körperkontakt und der Aufbau von Vertrauen geübt werden können. Sogar eine eigene Kletterwand direkt am Klinikgebäude wird genutzt.

Ebenfalls Bestandteil des Konzepts ist die therapeutische Gemeinschaft, in der sich die Patienten laut Schmidt gegenseitig helfen. Ein Teil der Therapiestunden wird folglich in kleinen oder größeren Gruppen absolviert, in der auch die besonderen Problemfelder und Bedürfnisse unterschiedlicher Altersgruppen berücksichtigt werden. Insgesamt beherbergt die Leisberg-Klinik 25bis 30Patienten im Erwachsenenbereich, für den Schmidt zuständig ist, sowie zwölf weitere in der Kinder- und Jugendabteilung unter Leitung von Dr.Matthias Engel, in der 12- bis 17-Jährige behandelt werden. Dem stehen laut Schmidt und Falbesaner mehr als 50 Mitarbeiter gegenüber, davon ungefähr 20 Personen allein im therapeutischen Team.

Geht es nach dem Klinikchef, wird das bestehende stationäre Angebot bald noch durch eine Tagesklinik ergänzt. Dies wäre allerdings mit einem Anbau verbunden, für den man noch auf eine Genehmigung von der Stadtverwaltung hofft. Beantragt seien ungefähr 300 Quadratmeter auf fünf Etagen, so Falbesaner.

Chefarzt Schmidt erläutert, dass für manche Patienten eine vollstationäre Behandlung nicht infrage kommt, etwa weil sie Kinder zuhause haben. Diesen will man eine halbstationäre Behandlung bieten, bei der sie abends nach Hause gehen können. Bislang ist die in einer großen Parkanlage eingebettete Klinik auf einen Altbau (eine frühere Fabrikanten-Villa) und einen Anbau aus den 1970er-Jahren verteilt. Letzterer, so die Idee der Klinik-Leitung, könnte um einen weiteren Trakt erweitert werden, für die Tagesklinik und sechs zusätzliche Patientenzimmer.