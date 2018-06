Regierungsbau meister auf Erkundungstour

Baden-Baden - Ende Oktober geht mit Rudolf Schübert ein äußerst erfahrener städtischer Fachbereichsleiter in den Ruhestand. Die Regie im Bereich Planen und Bauen übernimmt dann Regierungsbaumeister Thomas Schwarz. Gestern stellte sich der Mann mit der ungewöhnlichen Berufsbezeichnung bei einem Pressegespräch vor.

"Mir war es wichtig, einen qualifizierten Kollegen im Dezernat zu haben, dem ich zutraue, ein Gefühl für die Stadt zu entwickeln", erläuterte Bürgermeister Alexander Uhlig bei dem Termin. Dafür bringe Schwarz durch seine bisherigen beruflichen Stationen und seine hohe Qualifikation sehr gute Voraussetzungen mit.

Der derzeitige Fachbereichsleiter Schübert sei ein "absoluter Verwaltungsprofi", lobte der Bürgermeister. Er selbst habe während seiner Tätigkeit in Pforzheim aber auch mit einem Ingenieur und Planer sehr gut zusammengearbeitet. Vor diesem Hintergrund habe man für die Stelle nach einem Stadtplaner oder Architekten gesucht, der zudem die zweite Staatsprüfung absolviert und damit Verwaltungserfahrung habe. Aus mehreren Bewerbern sei die Wahl auf Schwarz gefallen, der im Mai vom Gemeinderat bestätigt wurde.

Der 47-Jährige ist im sächsischen Freiberg aufgewachsen und hat in Cottbus Architektur studiert. Schon in seiner Diplomarbeit beschäftigte er sich mit Städtebau, wie er gestern berichtete. Nach dem Studium arbeitete er einige Jahre in einem Architekturbüro, bevor er in den öffentlichen Dienst wechselte. Die spezifische Ausbildung für den höheren Dienst, an deren Ende - allerdings nur in Bayern und Baden-Württemberg - der Titel "Regierungsbaumeister" steht, absolvierte er in Bayern. Dort war er unter anderem in Regensburg tätig, nach dem zweiten Staatsexamen dann in Lindau, wo er auch seine heutige Frau kennenlernte.

Durch seine Ausbildung könne er gut vermitteln zwischen "Verwaltungsmenschen und Baukünstlern", betonte Schwarz. Gelegenheit dazu hatte er in den vergangenen zwölf Jahren als Stadtbaumeister in Weißenburg in Mittelfranken. In seiner Funktion - vergleichbar mit einem Bauamtsleiter - sei er dort für 70Mitarbeiter verantwortlich, berichtete Schwarz. Der Aufgabenumfang sei vergleichbar mit dem, der ihn in Baden-Baden erwartet. Allerdings sei Weißenburg mit seinen etwa 18000 Einwohnern natürlich deutlich kleiner als die Kurstadt. Umso mehr freue er sich auf die neue berufliche Herausforderung, die ihm künftig die Zuständigkeit für 175städtische Mitarbeiter beschert.

Derzeit macht der designierte Fachbereichsleiter mit seiner Frau Urlaub in Baden-Baden und erkundet die Stadt - auch einen Stadtplan hatte er beim gestrigen Termin dabei. Bei der Wohnungssuche sei man ebenfalls schon recht weit, berichtete er. Sein erster Eindruck: Als Stadtplaner und Architekt müsse man einfach beeindruckt sein von Baden-Baden. Das hier erkennbare Bewahren des historischen Stadtbildes und gleichzeitig dessen Weiterentwicklung habe ihn auch in Weißenburg beschäftigt, wo er Instrumente wie Planungswettbewerbe und einen Gestaltungsbeirat installiert habe.

Uhlig verwies noch auf eine weitere Erfahrung, die dem neuen Fachbereichsleiter ab dem 1.Oktober, wenn er seinen Dienst hier antritt, helfen könnte. Beim Bewerbungsgespräch habe ihm Schwarz' "gesamtheitlicher Blick" imponiert. Dieser habe in Bezug auf seine Zeit in Lindau betont, dass man in der Stadt mit fast einer Million Übernachtungen einerseits für die Welt da sei, aber trotz der vielen Touristen auch auf die Bedürfnisse der Einwohner eingehen müsse - ein Spannungsfeld, das auch Baden-Baden prägt.