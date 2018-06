Neue Leiterin des Trauercafés im Rebland Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Fest hält Indre Meiler-Taubmann ein kleines Holzkreuz in der Hand. Dieses hat sie extra anfertigen lassen, um Trauernden nach dem Besuch im Trauercafé etwas mitgeben zu können. Indre Meiler-Taubmann ist ausgebildete Trauerbegleiterin und leitet seit einigen Wochen das Trauercafé im Rebland. Sie löste Hildegard Enkrich ab, die mehr als 15 Jahre die Einrichtung führte und diese einst aus der Taufe gehoben hatte. Meiler-Taubmann hat bereits Erfahrungen in der Klinik-Seelsorge gesammelt, zudem ist sie Prädikantin (Predigthelferin). Der Kontakt kam über die evangelische Klinikseelsorgerin Mirjam Keim zustande. Für die gebürtige Berlinerin ist klar: "Trauer ist alltäglich." Aber nicht jeder Mensch ist in Trauersituationen zugänglich, weiß die 59-Jährige. Daher bietet die Trauerbegleiterin auch Einzelgespräche an. So hat sie die Möglichkeit, auf Menschen und ihre Verfassung individuell einzugehen. Langfristig wünscht sich Meiler-Taubmann eine zweite Person, die sie beim Trauercafé unterstützt. Mit dem Trauercafé, das regelmäßig einmal monatlich dienstags im Gemeindesaal bei der evangelischen Kirche in Steinbach stattfindet, hat Meiler-Taubmann seit Ende März schon etliche Erfahrungen gesammelt. Sie spricht von einer gemütlichen Runde in der ersten halben Stunde eines jeden Treffens. Manche bringen etwas mit, Kuchen, Brot, Aufstrich. Andere kochen Tee oder Kaffee. Das ermöglicht Trauernden einen "niederschwelligen Zugang", erläutert sie. Aus demselben Grund können Personen auch unangemeldet vorbeikommen. "Die Teilnehmer helfen regelmäßig mit", berichtet die Trauerbegleiterin von ihren Erfahrungen. Im Trauercafé wissen Betroffene, wovon geredet wird. Jeder hat seine Erfahrungen auf unterschiedliche Weise gesammelt. Manche trauern noch nach Jahren, bei anderen ist der Verlust eines nahestehenden Angehörigen erst kurze Zeit her, und wieder andere erwarten in ihrer Familie einen Trauerfall, erzählt Indre Meiler-Taubmann. Für jedes Treffen bereitet sie einen Text vor. Der Austausch sei wertvoll, "man kann voneinander lernen". Aber sie weiß auch, dass es wichtig ist zuzuhören, um festzustellen, was die betroffene Person braucht. Das Trauercafé ist eine ökumenische Einrichtung. Menschen würden von Gott und ihrem Glauben in Trauersituationen getragen, sagt die neue Leiterin. Am Ende eines jeden Treffens kann jeder etwas für sich mit nach Hause nehmen, was ihn an den Austausch im Trauercafé erinnert. Manchmal sind es Textzeilen, es kann aber auch ein kleines Holzkreuz sein, das sich in die Hand schmiegt.

