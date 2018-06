Abstimmung über neues Design der Bergbahn





Baden-Baden (hol/red) - Wie soll die Merkur-Bergbahn nach der Sanierung aussehen? Das wollen die Stadtwerke von den Baden-Badener Bürgern wissen. Drei Varianten stehen bei einer Abstimmung im Internet zur Auswahl. Welches Design realisiert wird, entscheidet am Ende der Gemeinderat. Die Stadtwerke modernisieren, wie berichtet, in den kommenden beiden Jahren die Merkur-Bergbahn von Grund auf und bringen sie auf den neuesten technischen Stand. Das Projekt wird in zwei Etappen jeweils von Januar bis April 2019 und 2020 realisiert. Die Sanierung kostet insgesamt 7,75 Millionen Euro. Dafür wird die Seilbahn-Technik auf den aktuellen Stand gebracht, die Trasse zur Rettung bei Unfällen wird erneuert, außerdem werden Berg- und Talstation barrierefrei umgebaut. Im Zuge der Sanierung werden auch die Bergbahnwagen ausgetauscht und erhalten ein neues Design. Wie die neuen Wagen in Zukunft aussehen sollen, dürfen die Bürger der Stadt mitentscheiden. "Wir wollen unsere Kunden fragen. Ich hoffe auf große Beteiligung und ein klares Votum", sagt Stadtwerke-Chef Helmut Oehler. Wenn es ein starkes Bürgervotum gebe, werde wohl auch der Gemeinderat nicht anders entscheiden, glaubt er. Bei einem unentschiedenen oder knappen Ausgang müsse das Gremium am Ende seine Wahl treffen. Es gibt drei Design-Entwürfe jeweils aus einer anderen Stilrichtung: historisch, klassisch und zeitgemäß. Sie stammen alle aus der Feder des gleichen Designers und sind im Auftrag eines Planungsbüros aus der Schweiz entstanden, das die Bergbahn-Sanierung im Auftrag der Baden-Badener Stadtwerke begleitet. Die historische Variante soll an die Zeit um 1913 erinnern, "als die erste Merkur-Bergbahn unsere Großmütter und Großväter auf den Hausberg Merkur brachte", heißt es auf der Internetseite der Stadtwerke. "Gerade Linienführung mit Paneelen aus standhaftem Holz, wie es im Schiffsbau verwendet wird, im unteren Bereich und große Fenster in der oberen Hälfte" zeichnen demnach das historische Design des ersten Vorschlags aus. "Klassisch" heißt die zweite Variante. Dabei wurde die bisherige Form beibehalten. Das Design ist eine Anlehnung an das Konzept der Peak Trams in Hongkong. Mit neuer Farbgebung in Grün oder Blau sei das Design durchaus beeindruckend. Zur Wahl steht zudem unter dem Stichwort "zeitgemäß" eine Variante, die laut Stadtwerken durch eine extravagante Ausführung der Panoramafenster besticht. "Die abfallende untere Glaskontur ergibt ein Gefühl der Bewegung. Die große Glasfront auf der Bergseite soll den Fokus auf die Bergfahrt richten", heißt es weiter. Über ein Online-Voting kann nun jeder seinen persönlichen Favoriten wählen. Die Abstimmung erfolgt auf der Internetseite der Stadtwerke. Unter allen Teilnehmern werden zehn Preise verlost. Der Gewinner des ersten Preises kann sich über einen Tandemflug mit den Gleitschirmfliegern freuen. Das Online-Voting läuft bis einschließlich 19. Juli. www.stadtwerke-baden-baden.de

