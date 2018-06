Teilnehmerrekord beim Heel-Lauf

Baden-Baden (mg) - Für diese Nachricht musste niemand auf die offiziellen Zahlen warten, es war offensichtlich: Der Heel-Lauf gestern Abend hat einen neuen Teilnehmerrekord erzielt. 1500 Sportler beteiligten sich bei idealen äußeren Bedingungen an der 14. Auflage des Laufs - 300 mehr als im Rekordjahr 2017. Entsprechend beeindruckend war das Bild zum Start des Hauptlaufs um 18 Uhr auf dem Betriebsgelände des Arzneimittelherstellers Heel: Ein beeindruckend großer Pulk an Läufern und Walkern machte sich auf den zehn beziehungsweise für Walker fünf Kilometer langen Rundkurs in Richtung Sandweier. Aufgrund der gewaltigen Teilnehmerzahl dauerte es mehrere Minuten, bis alle Läufer und Walker gestartet waren. So waren sportlich ambitionierte Vereinsläufer schon weit auf der Strecke, als - oft ins Publikum winkend - die ersten Walker und Nordic Walker die Startlinie passierten. Nach etwas mehr als 33 Minuten stand auch fest, dass es noch einen Rekord gibt: Mit 33 Minuten und 17 Sekunden absolvierte Christophe Krech die zehn Kilometer so schnell wie noch keiner vor ihm beim Heel-Lauf. Den Anfang zu dem Lauffest hatten um 16.30 Uhr gut 130 Nachwuchssportler im Alter von sieben bis 13 Jahren gemacht, für die es galt, 500 oder 1000 Meter zu absolvieren. Der Lauf wurde von Heel vor 14 Jahren mit dem Ziel gegründet, die Mitarbeiter des Unternehmens zu motivieren, etwas für die Fitness zu tun. Mittlerweile gehört der Heel-Lauf zu den größten Sportveranstaltungen der Region. Erstmals wurde in diesem Jahr ein Teamwettbewerb für die größte externe Laufmannschaft ausgelobt. Ein ausführlicher Bericht folgt in der Montagsausgabe.

