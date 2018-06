Vorfreude auf Uraufführungen und Klassiker

Baden-Baden - "Was ist, wenn von mir nichts übrig bleibt?" Diese bange Frage treibt eine der Hauptfiguren im Stück "Nur drei Worte" von Joana Murray-Smith um, das in der nächsten Saison des Theaters Baden-Baden als deutschsprachige Erstaufführung zu sehen sein wird.

Kreativ und einfallsreich zeigte das Ensemble des Theaters am Sonntag in einer Matinee Ausschnitte und Appetithappen aus den kommenden Aufführungen. Doch nicht nur die Spuren, die wir selbst hinterlassen, sind Thema der nächsten Spielzeit. Auch die Spuren, die unsere Vorfahren und Vorgänger uns hinterlassen haben, können Menschen sehr beschäftigen.

"Erben" lautet also das neue Leitmotiv der Saison. Bewusst bleibt hier im Doppeldeutigen, ob es sich um den Akt des Erbens oder um die erbenden Personen handelt. Der Bezug zur Stadt liegt auf der Hand: Eine Stadt, die sich anschickt, sogar Welterbe zu werden, tut gut daran, sich mit dem Thema in allen Facetten zu beschäftigen.

Und das geschieht im Theater Baden-Baden in vielfältiger Art, so dass die kleinen und die großen Probleme rund ums Erben ausführlich reflektiert werden. Ein Höhepunkt wird sicher die Uraufführung der Oper "Clara" werden. Die Oper von Victoria Bond mit dem Libretto von Barbara Zinn Krieger verspricht eine interessante und intensive Auseinandersetzung aus weiblicher Sicht mit dem Verhältnis Claras zu Robert Schumann. Mit an der Produktion beteiligt sind das Festspielhaus, die Berliner Philharmoniker und die "Akademie Musiktheater heute" im Rahmen der Osterfestspiele.

Doch auch beim Sprechtheater wartet das Ensemble mit einer weiteren deutschsprachigen Erstaufführung auf. "Herzsprünge" von Terence Rattigan ist eine Gesellschaftskomödie, in der es aber um das ernste Thema geht, ob man in die Fußstapfen seiner Familie treten möchte oder nicht.

Symbolische, aufgeklebte Fußabdrücke sind es auch, die das Bühnenbild bei dieser Matinee zieren. Im Laufe der Vorstellung werden diese von der Bühne abgezogen. Spuren verschwinden, und die Schauspieler hinterlassen neue.

Freuen können sich die Theaterfreunde auf die Probleme bei Nachfolgeregelungen in einer Firma bei "Vor Sonnenuntergang" von Gerhart Hauptmann. Kapitalismuskritik und der Fluch von Spekulation und Habgier werden im "Steppenwolf" nach Hermann Hesse und im Märchen "Das kalte Herz" auf die Bühne gebracht.

Wem das zu schwer und tiefsinnig ist, kann sich bei der federleichten Komödie "Spiel von Liebe und Zufall" von Marivaux entspannen.

Intendantin Nicola May weist in ihrer kurzen Ansprache zurecht stolz darauf hin, dass die Vielfalt der Formen in der nächsten Saison außerordentlich ist. Als Freilichtaufführung auf dem Marktplatz ist nichts weniger als der "Don Karlos" von Friedrich Schiller geplant; Liebhaber des klassichen Musicals sollen bei "Cabaret" voll auf ihre Kosten kommen.

Die Welterbe-Bewerbung der Stadt Baden-Baden ist sogar Thema einer eigenen Produktion mit offener Entwicklung von Michael Uhl.

Sehr amüsant gerät dem Ensemble mit der Persiflage auf eine schmierige Fernsehproduktion die Werbung für die Baden-Württembergischen Theatertage, die im kommenden Jahr zum zweiten Mal in Baden-Baden stattfinden werden.

Dem Publikum steht also eine rasante Spielzeit bevor, und dabei sind die Wiederaufnahmen, Veranstaltungen für Kinder und Gastspiele noch gar nicht erwähnt. Die von der Regieassistentin Maria Kankelfitz ideenreich und pointiert inszenierte Vorschau mit der souveränen musikalischen Begleitung von Hans-Georg Wilhelm am Klavier weckt beim Publikum jedenfalls große Lust aufs Theater.