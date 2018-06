Eine Stätte der Freude und des Zuhauses

Sinzheim - Der runde Geburtstag eines ganz besonderen Jubilars stand am Samstag im Mittelpunkt einer großen Sommerparty, die in Kartung gefeiert wurde. Der Kindergarten "Sommerau" wurde 50 Jahre alt, was viele kleine und große Kinder, Eltern und Großeltern, Erzieherinnen und viele Ehemalige in Feierlaune versetzte.

Das Geburtstagskind hatte sich so richtig hübsch gemacht und für die vielen Gäste ein buntes Bühnen- und Mitmachprogramm auf die Beine gestellt. Elternbeiratsvorsitzende Christiane Jopp hatte eine Festschrift erstellt und viele grafische Elemente für Flyer, Luftballons und die einheitlichen T-Shirts entwickelt. Die Straßen rund um die Einrichtung wurden gesperrt, damit die an den verschiedenen Stationen spielenden Kinder nicht durch Autoverkehr gestört wurden. Vor dem Kindergarten hatten die Jungsänger des Männergesangvereins (MGV) Kartung ein Essenszelt aufgestellt, in dem die Gäste mit Leckereien verwöhnt wurden, während die helfenden rund 40 Eltern selbst gebackenen Kuchen, frische Erdbeeren und Sommerschorle anboten. Bereits im Vorfeld hatte der Elternbeirat 300 Tombolalose besorgt, die mit etwas Glück gewonnen werden konnten.

Eine Reise zurück in die vergangenen 50 Jahre konnten die Besucher im Untergeschoss des Kindergartens unternehmen. Fotos aus den früheren Jahren, altes Spielzeug wie Kasperlehandpuppen, ein alter Puppenkorbkinderwagen oder die früher so beliebten Plastik-Konstruktionsbausteine präsentierten sich wie in einem Museum. Inge Kist, Erzieherin im Kindergarten von 1993 bis 2006, saß mit einem Fotoalbum auf dem Erinnerungssofa und blickte mit etwas Wehmut zurück auf die hier verbrachten Stunden. Von draußen drangen Klopfgeräusche durch das offene Fenster, denn eines der kleinen Gerätehäuschen war in das "Bergwerk Sommerau" verwandelt worden. Mit viel Eifer zerschlugen die Kinder die kleinen Gipshügel, um den darunter versteckten Schatz auszubuddeln.

Bevor in und um den Kindergarten "Sommerau" die Party nicht mehr zu bremsen war, präsentierten die 113 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren zusammen mit ihren über 20 Erzieherinnen unter der Federführung von Ute Gür, Lea Schmitt, Katharina Krumm und Julia Petit ein Bühnenprogramm mit Tanz und viel Gesang. Geburtstagstorte und Luftballons durften da nicht fehlen. "Hänsel und Gretel" gratulierten ebenso wie die kleinen Bärchen, gelbe Entchen, Rap-Könige und Vereinssprecher Gabriel Schlindwein, der im Namen der Kartunger Vereine einen Scheck über 500 Euro überreichte.

An die Anfänge im Jahre 1968 mit rund 50 Kindern in zwei Gruppen erinnerte Bürgermeister Erik Ernst. Der damalige Bürgermeister Franz Zoller habe in der ersten Stunde den Wunsch geäußert, "der Kindergarten soll eine Stätte der Freude und des Zuhauses sein". "Ich bin mir sicher, dass ist bis heute gelungen. Die Kinder fühlen sich wohl und Sie, liebe Eltern, wissen ihren Nachwuchs hier gut aufgehoben", sagte Ernst. Mit dem Neubau des Wiesenhauses stünden künftig weitere Krippenplätze zur Verfügung, so Ernst. Glückwünsche überbrachte ebenso Dekan Martin Schlick, der viele Tütchen mit Samenkörnern überreichte.

"Wir haben eine tolle Unterstützung der Eltern und der Vereine, ohne die ein solches Fest gar nicht möglich wäre", sagte Kindergartenleiterin Verenique Ernst. Unterhaltung gab es am Nachmittag vom Nachwuchsballett des KNC und vom Jugendchor des MGV.