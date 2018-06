Pfiffige Idee bringt Sieg in Kunstwettbewerb

Baden-Baden - Wie komme ich möglichst effizient und umweltfreundlich ins Büro zur Arbeit? Mit einer ungewöhnlichen Antwort auf diese Frage wurde die Baden-Badener Schülerin Luisa Voss beim Kunst-Wettbewerb "Jugend creativ" nach dem Regionalsieg auch Landessiegerin in ihrer Altersklasse in Baden-Württemberg.

Im Europa-Park bekam sie bereits den Landespreis überreicht. "Fliegen mit Polyglose-Zellen" heißt ihre Lösung. Eine neue Zellenart soll Energie für das Flugobjekt produzieren, das aus Alltagsgegenständen besteht, die man bei der Arbeit benötigt - so ihre kreative Idee. Aus Aktenordner, Krawatte, Bleistiften sowie einem Spitzer setzt sich in ihrer Konzeption das gemalte Flugobjekt zusammen.

Mit einer Computermaus lässt sich das Gerät während des Fluges steuern, so stellt sie sich das vor. Stifte und Spitzer bilden den Rotor, Krawatte und Aktenordner verbinden den Menschen mit dem Rotoren. Ist man am gewünschten Ort angekommen, verwandeln sich alle Gegenstände wieder zurück in ihre herkömmliche Funktion. Eine einfallsreiche Zusatzfunktion ist der "Kaffeetassen-Boost". Wenn man einen Albtraum hatte, kommt man beim Flug doppelt so schnell zum Arbeitsplatz.

Doch Luisa Voss beließ es nicht bei der Vision eines bloßen "Transformers". Ihre Polyglose-Zellen hat sie akribisch konzipiert. Auch den Sitz der Zellen unterhalb des Gehirns hat sie in ihrem Wettbewerbsbeitrag festgehalten.

"Erfindungen verändern unser Leben" lautet das Motto des diesjährigen 48. Internationalen Jugendwettbewerbs "Jugend creativ" der Volksbanken und Raiffeisenbanken, das die Teilnehmer auf unterschiedliche kreative und originelle Weise umsetzen sollten. Mehr als 527000 Beiträge wurden in der 48. Wettbewerbsrunde bundesweit eingereicht, davon über 351600 Bilder, 231 Filme und rund 175200 Quizlösungen, informiert der Veranstalter. Am kommenden Donnerstag und Freitag ist die Schlussveranstaltung des Wettbewerbs in Paris.

Luisa Voss freut sich über ihren Erfolg beim Wettbewerb. Im Gespräch mit ihr wird aber schnell klar, dass ihr das Mitmachen und der Weg zur Idee viel wichtiger sind als der bloße Erfolg. Ihr Kunstlehrer habe sie animiert, sich Gedanken zu machen. Im Kunstunterricht sei nicht genug Zeit gewesen. Sie habe sich dann ein Wochenende lang in ihrem Zimmer zurückgezogen, bis die Idee ausgearbeitet gewesen sei.

An der Europäischen Schule in Karlsruhe besucht sie den englischsprachigen Zug und ist inspiriert durch die internationale Atmosphäre. Auch durch mehrere beruflich bedingte Auslandsaufenthalte ihrer Familie hat sie schon viel von der Welt gesehen. Nicht nur daher hat sie eine Leidenschaft für internationale Workshops und Diskussionsrunden.