Nur jede 20. Esche wird überleben

Berlin

Richtiges Verhalten bei Gewitter Berlin (red) - Der Himmel zieht sich zu, es stürmt und blitzt und donnert: Schwere Gewitter überziehen seit einigen Tagen Teile von Deutschland. Das Deutsche Rote Kreuz erklärt, wie man sich verhalten sollte, wenn man draußen von einem Unwetter überrascht wird (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Himmel zieht sich zu, es stürmt und blitzt und donnert: Schwere Gewitter überziehen seit einigen Tagen Teile von Deutschland. Das Deutsche Rote Kreuz erklärt, wie man sich verhalten sollte, wenn man draußen von einem Unwetter überrascht wird (Foto: dpa). » - Mehr

Murgtal

Auerhuhn-Führung im Nationalpark Murgtal (red) - Das Auerhuhn gilt als sehr scheu und stellt große Anforderungen an seine Umgebung. Am Sonntag, 22. April, erfahren Interessierte auf der Familienführung "Mit dem Auerhuhn durchs Jahr" viel Spannendes zum Leben der Auerhühner. Anmeldeschluss ist heute (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Das Auerhuhn gilt als sehr scheu und stellt große Anforderungen an seine Umgebung. Am Sonntag, 22. April, erfahren Interessierte auf der Familienführung "Mit dem Auerhuhn durchs Jahr" viel Spannendes zum Leben der Auerhühner. Anmeldeschluss ist heute (Foto: pr). » - Mehr