Morgentau und französische Lebensart erfüllen die Bühne

Wer keinen ergattern konnte, setzte sich auf die Treppen der Anlage oder ins Gras in den Schatten der Bäume. So viel Opferbereitschaft sollte letztlich belohnt werden von dem Quartett "La Rosée", das neben klassischen Chansons auch Stücke der französischen Popmusik präsentierte.

Der Bandname "La Rosée" steht dabei weder für die ebenso genannte Blume noch für den so bezeichneten Wein, sondern ist die Abkürzung für den Begriff "La Rosée du Matin", der Morgentau. "La Rosée", das sind die Sängerin Martha, Gitarrist Jean, Hubert am Akkordeon und Robert am Kontrabass, wobei fast alle Namen Künstlernamen sind. In dieser Formation zusammengefunden haben sie vor etwa einem Jahr und sie sind inzwischen mehr als ein Geheimtipp. Jeder Musiker ist ein Meister seines Faches an seinem Instrument und Martha, deren Muttersprache Französisch ist, eine Sängerin, die ihre Zuhörer verzaubern kann. Die ersten Bravo-Rufe waren schon nach dem Auftaktstück "Cha-Cha-Cha du Loup" zu hören und kurz darauf bei dem berühmten "Les Champs-Elysée" von Joe Dassin sangen viele den bekannten Refrain mit. Dies war überhaupt häufiger der Fall, zum Beispiel auch bei dem Stück "Akkordeon" oder bei "Musika", einer Hommage an die Musik.

Die Sängerin gab vor den einzelnen Stücken kurze Erläuterungen in deutscher Sprache, zum Beispiel erinnere das Lied "Je vole" (Ich fliege) Eltern daran, dass sie ihren Kindern sowohl Flügel als auch Wurzeln auf ihren Lebensweg mitgeben sollten. Oder dass sich das Leben verwandelt, wenn man liebt und geliebt wird. Dies sei der Inhalt des bekannten "La vie en rose" von Edith Piaff, das das Quartett nach der Pause sehr bewegend darbot, was mit lang anhaltendem Applaus belohnt wurde. Angenehme Temperaturen und freie Sicht auf die umliegenden Weinberge ermöglichten in Kombination mit der Musik ein einmaliges Erlebnis.

Die Musiker griffen mit dem Stück "Göttingen" auch die Entwicklung der traditionellen deutsch-französischen Freundschaft auf. In dem Lied geht es um die französische Sängerin Barbara, die in den 60er Jahren zu einem Auftritt nach Göttingen eingeladen worden war und wegen des zurückliegenden Krieges zunächst abgesagt hatte. Schließlich habe sie sich doch noch zu einem Auftritt bewegen lassen, allerdings nur unter der Bedingung, dass ihr auf der Bühne ein schwarzer Flügel zur Verfügung stehe. Als sie dann nach Göttingen kam und kein Flügel vorhanden war, habe sie ihren Auftritt zunächst wieder abgesagt. Studenten sei es damals aber gelungen, doch noch einen Flügel aufzutreiben, so dass die Sängerin aufgetreten sei, erklärte Martha den Zuhörern.

Mit dem Klassiker "La Mer" von Charles Trenet und Edith Piaffs "Je ne regrette rien" beschloss "La Rosée" ihr dreistündiges Programm. Das Publikum bedankte sich für einen gelungenen Auftritt mit stehenden Ovationen. Als Zugabe gab es "Tu parles trop" zu hören.