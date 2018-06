Vom Stern in den Naturpark

Baden-Baden - "Der Standort könnte nicht besser sein", freute sich gestern Karl-Heinz Dunker, Geschäftsführer des Naturparks Schwarzwald Mitte/Nord, bei der Einweihung des neuen Wegweisers an der Geroldsauer Mühle. Auf den sechs sternförmig angeordneten Tafeln, die laut Dunker an einem "Baden-Badener Hotspot" installiert wurden, sind allerlei touristische Informationen nachzulesen.

Thomas Hauck, Leiter des städtischen Forstamts, erläuterte, dass sich Besucher unter anderem über Luchs-, Wildnis- und Lotharpfad im Nationalpark Schwarzwald und Freizeitmöglichkeiten im Naturpark informieren können, Ausflugsziele in der Umgebung wie der Merkur, das Wildgehege der Kurstadt oder die Geroldsauer Wasserfälle vorgestellt werden und dass auch der Wiesenlandschaft rund um Baden-Badener sowie dem Stadtwald Tafeln gewidmet sind.

"Besonders gut gelungen finde ich die Tipps für Wanderungen, Spaziergänge und Mountainbike-Touren, die direkt bei der Geroldsauer Mühle beginnen. Das haben sich viele Besucher gewünscht", zeigte sich Martin Weingärtner, Inhaber des großen Weißtannengebäudes, angetan. Für ihn sei die neue Tafel das i-Tüpfelchen, das den Schulterschluss von Nationalpark, Naturpark, der Stadt und der Geroldsauer Mühle an dieser Stelle symbolisiere. Dunker fügte an, dass es nur wenige Orte gebe, an denen der Naturpark so präsent sei: Vor dem Gebäude weht die Naturpark-Fahne, im Inneren ist eine gemeinsame Ausstellung der beiden Parks sowie des Forstamts zu sehen, und es sind im "Mühlen-Markt" regionale Produkte der Wald- und Wiesenbewirtschaftung erhältlich.

Die mehr als 25 Infosterne, die im Naturpark installiert sind, unterscheiden sich von gängigen Informationstafeln laut Dunker vor allem durch die einprägsamen individuellen Piktogramme auf den Schilderpfosten, die jeweils regionale Besonderheiten hervorheben. Am Baden-Badener Standort sind das Stadtwappen, ein Wanderschuh, ein Mühlrad mit Wasser und der gehörnte Kopf eines Hochlandrindes zu sehen. Abschließend meinte Bürgermeister Alexander schmunzelnd: "Wir schmücken uns gern mit solchen Sternen."