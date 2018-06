Attraktion bleibt vorerst gesperrt

Baden-Baden - Die ultimative Freibad-Mutprobe fällt in der Kurstadt in dieser Saison ins Wasser: Die Zehn-Meter-Sprungtürme in Steinbach und im Hardbergbad sind seit Beginn der Saison gesperrt und dürften es wahrscheinlich auch für den Rest des Sommers bleiben. Der Grund: Die Türme entsprechen den heute geforderten Standards nicht mehr.

Das sagte Stadtwerke-Chef Helmut Oehler am Montag im Gemeinderat auf Nachfrage von Werner Schmoll (SPD). Das Problem ist die fast senkrechte Leiter, die ohne Zwischenpodest vom Fünf- zum Zehnmeterbrett führt. Sie ist offenbar bei einer Begehung mit der Unfallkasse Baden-Württemberg zum Thema Arbeitsschutz der Mitarbeiter im Frühjahr aufgefallen, erläuterte Thomas Müller, der Leiter der Bäderbetriebe der Stadtwerke Baden-Baden, gestern im BT-Gespräch. Denn: Es gibt eine DIN-Norm, nach der Treppenleitern nur bis zu einem Höhenunterschied von drei Metern verwendet werden. Die Leitern in Steinbach und dem Hardbergbad, die es laut Müller genau wie die Bäder selbst seit den 1950er Jahren gibt, dürften heute also in dieser Form nicht mehr gebaut werden. Auch ein Rückenschutz, wie er in Steinbach an der Leiter angebracht ist, reicht als Sturz-Absicherung nicht aus.

Vor diesem Hintergrund, so formulierte es Oehler gegenüber dem BT, sei man darauf hingewiesen worden, dass man sich in einem "rechtlichen Graubereich" befinde. Zwar gebe es kein klares Verbot, die alten Leitern weiter von Mitarbeitern und den Badegästen nutzen zu lassen, aber wenn jemand herunterfalle, "sind wir schuld". Also sind die Zugänge zu den Zehn-Meter-Brettern bereits seit Saisonstart gesperrt. Ein Architekturbüro überprüft derzeit, welche baulichen Veränderungen möglich sind, um die DIN-Norm umzusetzen. Oehler wollte allerdings keine Hoffnung wecken, dass dies noch in der laufenden Saison gelingen könnte. Voraussichtlich werde man den Umbau im Winterhalbjahr vornehmen.

Die Zehn-Meter-Sprungbretter sind eine Attraktion und laut Müller besonders bei Jugendlichen beliebt. Es gebe in der Umgebung nicht viele Bäder, die damit aufwarten könnten, betonte er. Dass es in den vergangenen Jahrzehnten je einen Unfall an einem der Bretter gab, ist dem Chef der Bäderbetriebe nicht bekannt.