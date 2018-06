Plastikenten rasen auf der Oos entlang Von Karla Sophie Kröner Baden-Baden - Alle Jahre wieder: Das Riesenwiesenfest ist wieder da! Unter der Leitung der Sportstiftung Kurt Henn in Zusammenarbeit mit Schirmherrin und Oberbürgermeisterin Margret Mergen wird am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr die Klosterwiese in Lichtental wieder in eine Spielwiese für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verwandelt. Der große Spiel- und Sporttag für die ganze Familie bietet auch dieses Jahr wieder ein mehr als umfangreiches Programm. Dieses stellte Sportstiftungsvorstand und Veranstalterin Birgitt Henn zusammen mit Annette Kirchner vor: Es bleibt vieles beim Alten und dennoch gibt es jedes Jahr auch etwas Neues. An 34 Stationen, die von Vereinen, Institutionen, Museen und Verbänden ehrenamtlich betrieben werden, kann getobt, gebastelt und dieses Jahr auch gelesen werden. Das Junge Theater veranstaltet zum ersten Mal eine Leseecke als Kontrastprogramm zu den actionreichen Programmpunkten. Zu diesen zählen beispielsweise das Schießen auf ein Tor mit Geschwindigkeitsmessung, Kleinfeldtennis beim TC Grün-Weiss oder auch Basketballspiel bei United Colors. Polizei und Feuerwehr sind ebenfalls wieder mit Einsatzwagen dabei, und der Aero-Club stellt sich mit Segelflugzeug zum Anfassen und Probesitzen vor. Traditionell stellt die Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau wieder eine Hüpfburg bereit, und der AWO-Kreisverband will mit seinem Spielmobil erneut begeistern. Horst Jochim fährt ebenso mit einem Spielmobil-Traktorgespann vor, das Dreiräder, Bobby-Cars und alles was das Kinderherz begehrt, beinhaltet. Vor allem für Jugendliche gibt es dieses Jahr mehr als sonst zu entdecken: Der Caritasverband, das Jugendforum, das Kinder- und Jugendbüro und die JuBa (Jugend Baden-Baden) sind auf dem hinteren Drittel der Hundewiese zu finden. Es wird Human-Table-Soccer, eine Art lebendiger Tischkicker, für die etwas Älteren geben und auch eine Chilllounge. Des Weiteren wird Schnuppergolf vom Golfclub Baden-Baden angeboten, die Kreisverkehrswacht organisiert einen Rollerparcours, die Ooser Schachgesellschaft ist vertreten, die Oostalfetzer präsentieren sich mit Guggenmusik, das Pädagogium bietet Werkeln in der Holzwerkstatt an, Kinderyoga zur Entspannung und einen Schubkarrenparcours veranstaltet der Verein "Pferde bewegen Menschen". Die wohl größte Aktion am Tag organisiert der Verein Round Table: das Entenrennen. Dieses startet um 14.30Uhr. Plastikentchen sind am kommenden Wochenende im Freibad Steinbach sowie im Hardbergbad erhältlich, können allerdings auch noch vor Ort gekauft werden. Der Erlös dient einem guten Zweck für Kinder. Zusätzlich wird dieses Jahr zum ersten Mal auch noch ein Sponsorenentenrennen stattfinden, bei dem geschmückte Riesenenten die Oos entlangschwimmen sollen. Der Sieger erhält einen Wanderpokal. Die Sportstiftung organisiert auch wieder eine Tombola, eine Spiel- und Sportrallye, Kistenstapeln und bietet Kuchen an. Für die Verpflegung allgemein sorgen dieses Jahr der Schützenverein, das Pädagogium, der Caritasverein und die Sportstiftung, dessen Essensausgabe Freiwillige des Kinderhospizes übernehmen. Laut Veranstalter war das letzte Riesenwiesenfest ein voller Erfolg: "Es war ein tolles Fest, die Menschen kamen von allen Seiten", berichtete Annette Kirchner von der Sportstiftung. Die Lichtentaler Allee ist an diesem Tag für Autofahrer gesperrt, deshalb raten die Veranstalter, zu Fuß, mit dem Rad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen. Sollte die Veranstaltung aufgrund von schlechtem Wetter nicht stattfinden können, wird dies auf der Internetseite der Sportstiftung bekanntgegeben.

