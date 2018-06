"Wohnanlage Rebland": Der Rohbau steht

(red) - Ende der vergangenen Woche sind die Rohbauarbeiten der neuen "Wohnanlage Rebland" des Christlichen Hilfsdienstes (CHD) in der Steinbacher Straße 79 fertiggestellt worden.

Wie Michael Baumgartner, Geschäftsführer des CHD, mitteilt, entspreche der Fertigstellungstermin genau dem geplanten Zeitverlauf, und wenn alles so gut weitergehe, sei mit dem Abschluss der Bauarbeiten der Wohnanlage bis Ende März 2019 zu rechnen.

Der CHD, der in dem mit 30Einzimmer-Appartements in der Größenordnung von 30Quadratmetern ausgestatteten Bau auch eine Tagespflege mit geriatrischem Schwerpunkt (Altersheilkunde) betreiben will, freut sich bereits über zahlreiche Anfragen aus der Bevölkerung des Reblandes bezüglich der Appartements. Der CHD sieht sich damit in seinem Konzept der Ein-Zimmer-Wohnungen bestätigt. "Da unsere Zielgruppe auch bereits pflegebedürftige Personen ansprechen will, ist diese Appartementgröße gerade ausreichend. Im Alter wird die Unterhaltung von großen Räumlichkeiten immer schnell auch zur Belastung", weiß Baumgartner aus Erfahrung.

Diese Wohnanlage, so ist sich der CHD laut seiner Mitteilung aus langjähriger Erfahrung im Bereich der Seniorenarbeit sicher, werde ein wichtiger und interessanter Baustein in der seniorengerechten Versorgung im Rebland sein. Mit seinem ambulanten Pflegedienst und einer passenden Infrastruktur biete die Wohnanlage umfassende und individuelle Dienstleistungen an.