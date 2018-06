Beliebte Chefärztin der Schmerzklinik verabschiedet

(gib) - Der "große" Saal im Krankenhaus Ebersteinburg hätte am Dienstagnachmittag gern um einiges größer sein dürfen, so viele Gratulanten, Gäste, Freunde und Kollegen vom Klinikum Mittelbaden (KMB) drängten herein. Sie alle wollten Dr. Ursula Hiller persönlich verabschieden und dabei sein, wenn die beliebte Chefärztin der Schmerzklinik ihr Amt offiziell ihrem Nachfolger Dr. Joachim Gießer übergeben würde.

Es wurden etliche Reden gehalten, und wer verfolgte, dass sie unisono die Scheidende mit höchstem Lob bedachten, konnte sich ein Bild von der engagierten Ärztin machen, die offensichtlich weit mehr leistete, als es ihr "Job" verlangt hätte. "Briefe dankbarer Patientinnen und Patienten waren überschwänglich positiv. Sie fühlten sich verstanden und ernst genommen. Die persönliche Zuwendung sowohl von Ärzten als auch von Pflegenden und Therapeuten wurden als beispielhaft angesehen", spiegelte OB Margret Mergen die interne und die öffentliche Meinung zum Thema Schmerztherapie am KMB, das untrennbar mit dem Namen Dr. Hillers in Erinnerung bleiben wird.

Diesen Eindruck verstärkte Dr. Thomas Iber als Vertreter der Ärzteschaft, indem er hervorhob, dass seine Kollegin mit ihrer Treue zum Klinikum und ihrer Kompetenz und kollegialen Haltung auch unter den niedergelassenen Ärzten geachtet und anerkannt war. Er selbst sei Hiller für Zeiten bester Zusammenarbeit sehr dankbar. Besonders als der Umzug nach Ebersteinburg angestanden habe und neue Konzepte entwickelt werden mussten, habe Hiller verantwortungsbewusst gehandelt, anstatt zu hadern. Auch dazu meldete sich mit Anästhesistin Christina Reinhard eine Zeitzeugin aus DRK-Zeiten.

Beladen mit Geschenken, mit Dankeshymnen in Melodie und Poesie trat das Team von Ursula Hiller an, und das war so anrührend, dass kaum ein Auge trocken blieb. Das galt auch für die Geehrte, die zwar "Time to say goodbye" zitierte, aber mit der Aussicht, auch in Zukunft als Einsatzkraft für Vertretungen wieder an alter Wirkungsstelle tätig zu sein, ein wenig tröstete.

Bevor Prof. Norbert Roeder, der medizinische Geschäftsführer des KMB, seine Gedanken über die "Zukunft der Schmerztherapie" erläuterte, muss Gitarrist Rigulf Hefendehl erwähnt werden, der viermal den Reden-Fluss mit kontemplativen Pausen unterbrach. Hiller hörte vor einiger Zeit den Musiker auf Station, und sie beschloss, seine zart berührende Musik in ihr Abschiedsfest einzubinden. Inzwischen ist Rigulf Hefendehl geschätzter Musiktherapeut des KMB.

Roeder hob zunächst das "Durchhaltevermögen" der Scheidenden hervor, die vorbildhaft alle notwendigen Schritte mitgegangen sei, die Gesetz und Finanzlage forderten. Ihre Haltung habe trotz aller Zumutungen des Umzugs das Team dennoch als "verschworene Gemeinschaft" zusammengehalten. Gerade in der Schmerztherapie und der Palliativmedizin sei der "Zuwendungsfaktor" von entscheidender Bedeutung, und er sei dankbar, dass er vom Team der Ärztin stets beachtet wurde.

Schließlich kam der "Neue", Dr. Joachim Gießer, zu Wort. Nach sechs Monaten Übergangszeit bei Ursula Hiller habe ihn das Team bereits "adoptiert", war zu erfahren. In Gernsbach aufgewachsen, ist das KMB für den Facharzt, der über die Stationen Kardiologie, Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin (mit Weiterbildungsermächtigung) zur Schmerztherapie kam, eine Rückkehr in die Heimat. Mit einem mächtigen Blumenstrauß und einem Gutschein für Baden-Badener Hochkultur schloss sich Klinikdirektorin Christine Neu der Sympathiewoge an und beendete die Feierstunde mit der der Einladung zum Büffet.