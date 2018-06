Brücken-Trio braucht Frischzellenkur

Baden-Baden - In den kommenden Jahren werden zwei Brückenbaustellen die Kurstadt in Atem halten: 2020 soll die Fieserbrücke saniert werden. Danach werden die beiden Brückenkonstruktionen des Hindenburgplatzes erneuert.

Aufgrund ihres Alters brauchen alle drei Brücken, die in der Innenstadt über die Oos führen, dringend eine Frischzellenkur. Die Fieserbrücke ist Baujahr 1928. Wie berichtet, ist sie seit Monaten wegen fehlender Tragkraft in den Randbereichen teilweise für Fußgänger gesperrt. Die Kosten für das Projekt werden auf mindestens 2,25 Millionen Euro geschätzt. Der Betrag ist im Doppelhaushalt 2018/2019 eingeplant worden. Derzeit sucht die Stadtverwaltung einen Planer für das Projekt. Ende August, Anfang September soll ein Ingenieurbüro mit der Planung beauftragt werden. Ziel sei es, die Planungen so voranzutreiben, dass zum Stichtag 15. April 2019 ein Antrag auf Förderung nach dem kommunalen Sanierungsfonds für Brückenbauwerke eingereicht werden könne, heißt es auf BT-Anfrage aus dem Rathaus. Das Projekt könnte dann 2020 angegangen werden.

Grünen-Stadtrat Günter Seifermann hatte in einer Pressemitteilung darauf hingewiesen, dass das Land Fördergelder zur Verfügung stellt. Für die Wiederherstellung der Fußgängerbrücke über die Oos zwischen Luisenstraße und Kaiserallee sowie für die Erneuerung der Kuchenhofbrücke über die Oos am Ortsausgang von Oberbeuern habe es bereits Mittel aus dem Programm gegeben, so Seifermann.

Laut einer Mitteilung des Landes stehen 84 Millionen Euro Fördergelder für die Sanierung von Brücken zur Verfügung - 41 Millionen davon in der zweiten Runde des Programms 2019. "Viele Brücken befinden sich in einem maroden Zustand. Oft müssen sie sogar abgerissen und neu gebaut werden. Kommunen sind zunehmend nicht in der Lage, die Kosten alleine zu stemmen", heißt es. Ob bei der Fieserbrücke eine Sanierung reicht, oder das Bauwerk abgerissen und komplett neu errichtet werden muss, wird laut Verwaltung erst im Herbst feststehen. Dabei sei auch zu beachten, dass die Brücke unter Denkmalschutz stehe.

Sanierungsbedarf besteht auch am Hindenburgplatz, der zu großen Teilen aus zwei Brückenkonstruktionen über die Oos besteht - der Kaiserbrücke und der Luisenbrücke. Hier waren die Baukosten zuletzt grob auf zwei Millionen Euro geschätzt worden. Da ebenso wie bei der Fieserbrücke die Planungsleistungen europaweit ausgeschrieben werden müssen und aus Verkehrsgründen nicht beide Brücken gleichzeitig saniert werden können, ist mit einer Umsetzung der Sanierung auch erst 2021 oder 2022 zu rechnen, wenn die Fieserbrücke keine Baustelle mehr ist.