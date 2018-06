Kinder erkunden das Friedrichsbad

Rastatt

70 Kinder in Obhut genommen Rastatt (yd) - Rund 70 Kinder und Jugendliche sind 2017 vom Jugendamt des Landkreises Rastatt in Obhut genommen und in Heime oder zu Pflegefamilien gebracht worden, weil sie in ihrer Familie akut gefährdet waren. Eine extrem hohe Zahl - 2016 waren es nur 50 Fälle (Foto: dpa). » Weitersagen (yd) - Rund 70 Kinder und Jugendliche sind 2017 vom Jugendamt des Landkreises Rastatt in Obhut genommen und in Heime oder zu Pflegefamilien gebracht worden, weil sie in ihrer Familie akut gefährdet waren. Eine extrem hohe Zahl - 2016 waren es nur 50 Fälle (Foto: dpa). » - Mehr

Baden-Baden

Riesenwiesenfest mit viel Programm Baden-Baden (ksk) - Alle Jahre wieder: Das Riesenwiesenfest ist wieder da! Unter der Leitung der Sportstiftung Kurt Henn wird am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr die Klosterwiese in Lichtental wieder in eine Spielwiese für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verwandelt (Foto: Kröner). » Weitersagen (ksk) - Alle Jahre wieder: Das Riesenwiesenfest ist wieder da! Unter der Leitung der Sportstiftung Kurt Henn wird am Sonntag, 8. Juli, von 11 bis 17 Uhr die Klosterwiese in Lichtental wieder in eine Spielwiese für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verwandelt (Foto: Kröner). » - Mehr