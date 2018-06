Neue Filteranlage wegen erhöhter PFC-Werte Von Nina Ernst Sinzheim - Seit Ende des vergangenen Jahres hat Sinzheim dank der neuen Wasserenthärtungsanlage im Sinzheimer Wasserwerk "Im großen Bruch" weicheres Wasser. Laut Bodo Kopp, Chef der Gemeindewerke, bringt es die Enthärtung des Rohwassers mit sich, dass im Abwasser, im sogenannten Konzentrat, eine fünffach höhere Konzentration an PFC entsteht. Um das Abwasser von PFC zu reinigen, sollen ins Wasserwerk zwei Aktivkohlefilter eingebaut werden. Den Auftrag zur Planung der Anlage, also für die Ingenieurleistungen, hat der Gemeinderat am Mittwoch an eine Firma aus Dornstetten für den Preis von rund 12000 Euro vergeben. Die Kosten für den eigentlichen Bau der Filteranlage werden auf rund 52000 Euro geschätzt. Bevor das Konzentrat in den Schinlingraben eingeleitet wird, müssen nach einer Mitteilung des Landratsamts Rastatt die Gemeindewerke dafür sorgen, dass der Anteil an PFC im Konzentrat minimiert wird. Wie viel PFC im Wasser sein darf, wird durch "Geringfügigkeitsschwellenwerte" festgelegt, die die einzelnen Stoffe im PFC betreffen. Im Herbst 2017 wurde diese Grenze vom Regierungspräsidium Karlsruhe herabgesenkt. Daher sei damit zu rechnen, dass der Schwellenwert vorzeitig erreicht werde, erläuterte Kopp. Die Erfahrung eines Stadtwerkeunternehmens in der Umgebung habe gezeigt, dass bei der Einleitung in den Schinlingraben zu erwarten sei, dass die ausgewiesenen PFC-Werte verschärft würden, dies geht aus den Sitzungsvorlagen hervor. Eine Auflage, dass der PFC-Wert gesenkt werden muss, hätten die Gemeindewerke nicht, erläuterte Kopp. Denn der Bescheid für den Bau der Wasserenthärtungsanlage sei von 2016, die Richtlinie des RP aber von 2017. Mit dem Bau dieser Anlage habe man unter anderem den ökologischen Schutz von Gewässern Blick. Gabriel Schlindwein (CDU) wollte wissen, ob die neuen Filter auch aus dem Trinkwasser PFC herausfiltern könnten, falls es doch zu einer Erhöhung der Werte kommen sollte. Kopp erklärte, dass dies nicht der Fall ist, dass aber Flächen für eine solche Anlage schon vorgesehen seien. Im Bezug auf die Abwasser-Filteranlage wurden schon beim Bau der Wasserenthärtungsanlage Vorarbeiten wie die Anpassung der Rohrleitungen und das Vorhalten von Platz für die Anlage umgesetzt. Zusätzlich zur Filteranlage wird ein Absenkbecken gebaut, für das ebenfalls schon ausreichend Platz vorgesehen ist. Dieses wird durch die Gemeindewerke selbst gebaut und geplant. Geschätzte Kosten sind hierfür 19000 Euro. Auch dieser Maßnahme hat der Gemeinderat einhellig zugestimmt. Werk Kummerstung: Sanierung Für Planung und Bau der Aktivkohlefilter waren im gemeindlichen Wirtschaftsplan 2018 100000 Euro eingestellt. Durch die nun beauftragte Firma, die insgesamt 64000 Euro veranschlagt, spart die Gemeinde an dieser Stelle Geld. Die Kosten für Reparatur und Teilsanierung des kleineren Wasserwerks Kummerstung überschreiten dagegen jedoch die ursprünglich dafür vorgesehenen 5000 Euro um rund 9000 Euro. Im Wasserwerk Kummerstung muss die Regel- und Messtechnik erneuert werden. Insgesamt werde also bei der Sanierung des Werkes Kummerstung, dem Bau des Absenkbeckens und der Filteranlagen gespart. Der Gemeinderat stimmte einstimmig der Vergabe der Arbeiten am Wasserwerk Kummerstung an eine Sinzheimer Firma für rund 15000 Euro zu.

