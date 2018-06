Blickfang auf dem Weg zum Marktplatz

Rastatt



Weitere Kita in Ottersdorf Rastatt (ema) - Mit einem zweigeschossigen Anbau an der städtischen Kindertagesstätte Ottersdorf reagiert die Stadt Rastatt auf den Platzmangel in der Betreuungseinrichtung. Der Gemeinderat billigte nun das Projekt, das rund 2,9 Millionen Euro kosten soll (Foto: Stadt Rastatt).