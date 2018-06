"Jugendliche haben es heute sehr schwer"

Baden-Baden - Mangel an Selbstwertgefühl, die Angst, selber zum Opfer zu werden, oder auch Stärke empfinden: Das alles sollen Gründe sein zu "mobben". Am Donnerstag hat die Kampfkunst-Akademie unter Leitung von Samuel Mottaki einen Kurzfilm zum Thema Mobbing im Cineplex-Kino Baden-Baden präsentiert.

Nach vielen Jahren Erfahrung im Bereich Jugendförderung, Integration durch Sport und Gewaltprävention hat der Kampfkunstverein aus Baden-Baden einen Kurzfilm zum Thema "Nein zu Mobbing" gedreht. Dieser wurde am Donnerstagabend präsentiert, und das Thema wurde in einer anschließenden Podiumsdiskussion debattiert. Die Hauptdarstellerin Nora Bäsch war selbst Mobbingopfer und stand auch in der Diskussion für Fragen zur Verfügung. Weitere Teilnehmer der Debatte waren Samuel Mottaki, Trainer und Produzent des Kurzfilmes, Vanessa Förger von der Polizei Offenburg, Werner Schlindwein, Leiter der Theodor-Heuss-Schule, und Stadtrat Rolf Pilarski (FDP), der die Diskussion leitete. Insgesamt 40 Haupt- und Nebendarsteller nahmen an dem Filmprojekt teil, viele auch, da sie selbst schon Mobbingopfer waren.

In der Diskussion klang vor allem an, dass die Digitalisierung und die neuen Medien es den Jugendlichen sehr schwer machen. Schulleiter Werner Schlindwein berichtete: "Es gab keinen Fall von Mobbing, in dem das Handy nicht involviert war." Axel Kahn, Unternehmer aus Karlsruhe und Bruder von Fußballer Oliver Kahn, machte auch darauf aufmerksam, dass in unserer schnelllebigen, digitalen Welt Projekte wie das der Kampfkunstakademie besonders wichtig seien. Sport sei in seiner Familie schon immer wichtig gewesen und könne gerade in solchen Situationen sehr hilfreich sein. Genau das empfanden die Kinder und Jugendlichen der Kampfkunst-Akademie auch, und wie auch im Film erkenntlich, soll das Boxen das Selbstbewusstsein fördern und zu neuer Stärke verhelfen. Trainer Samuel Mottaki möchte beim Training die Mobbingopfer stärken und Mobber "runterbringen". Auf die Frage, wie man Mobbing verhindern könne, antwortete er, man müsse sich Zeit nehmen, mit den Betroffenen zu reden. Nora Bäsch hat als Rat für Opfer auch genau dies mit auf den Weg gegeben: Reden, mit Eltern, Außenstehenden, Freunden oder auch Lehrern. "Mobbing nimmt zu", war der Eindruck von Schlindwein. Gerade deshalb ist es der Kampfkunst-Akademie wichtig, weitere Aktionen im Rahmen des Projekts "Sprachwinkel", das Sport als Integration im Vordergrund sieht, zu gestalten. Vor allem die Produktion des Filmes, die von der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau unterstützt wurde, soll Jugendliche erreichen und Mobbing verhindern.