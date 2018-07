Schlagartig quietschen die Bremsen



Von Christina Nickweiler Baden-Baden - Gespannt harrt der gesamte Tross aus rund 55 Athleten beim 24.Abend-Radrennen dem Startschuss in der Steinbacher Grabenstraße vor der historischen Stadtmauer zum 66 Kilometer langen Rundkurs entgegen. Neben der neu installierten Start- und Ziellinie versucht Bürgermeister Roland Kaiser, einen Schuss aus der Startpistole zu lösen. Nach zwei vergeblichen Versuchen aufgrund von Ladehemmung startet Kommentator Thomas Senski den Countdown des dritten Rennens an diesem Freitagabend. Kräftig treten die Amateur-Radrennfahrer, die zu den Elitefahrern zählen, in die Pedale. Erstmals verläuft der neu abgesteckte Rundkurs von der Grabenstraße aus in nördliche Richtung. Das bedeutet, dass die Radrennfahrer auf der Geraden nach dem Start schon einen leichten Anstieg bewältigen müssen. Nach einer ersten, scharfen Linkskurve biegen die Teilnehmer in die Gärtnerstraße ein. Es ist der einzige Streckenabschnitt mit Gefälle. Hier beschleunigen die Athleten, bestreiten erneut eine Linkskurve in südliche Richtung des Römerwalls und müssen abrupt bremsen, denn die Straße mündet im rechten Winkel in die Poststraße. Der Streckenabschnitt ist schwierig zu bewältigen. Die Zuschauer dort am Straßenrand halten jedes Mal den Atem an, wenn das Mittelfeld vorbeiprescht und schlagartig die Bremsen quietschen. "Beim Warmfahren hat einer die Bordsteinkante gestreift und sich Schürfwunden zugezogen", erzählt eine Anwohnerin an der Ecke Poststraße, Römerwall. Der gerade Streckenabschnitt auf der Poststraße verschafft den Teilnehmern dann die Möglichkeit, Zeit zu gewinnen. Die Strecke ist gut zu fahren, die Radfahrer haben die Abendsonne im Rücken. 70Runden drehen die Athleten und legen insgesamt 66 Kilometer zurück. Kurz bevor der Tross wieder in die Grabenstraße einbiegt, feuern die ersten von vielen Zuschauern die Athleten an. Der Anstieg geht den Sportlern in die Beine. Wer über eine gute Ausdauer verfügt, kann sich hier vom Mittelfeld absetzen. Im Start- und Zielbereich vor der Stadtmauer herrscht dagegen eine einmalige Volksfeststimmung. "Erstmals haben die Besucher die Möglichkeit, das Rennen von zwei Straßenseiten zu verfolgen. Der neue Veranstaltungsort ist ein Volltreffer", freut sich der Vorsitzende des RSV Yburg, Werner Urnauer, über den Andrang. In der Straße gibt es etliche Gartenmauern, die für die Besucher rasch begehrte Logenplätze darstellen. Vor einigen Höfen in der Turniermeile haben Anwohner spontan Stühle und kleine Tische aufgestellt. Schon in den frühen Abendstunden verfolgen die Zuschauer spannende Szenen beim Radrennen der Senioren und des sportlichen Nachwuchses. Die Platzierungen: Tim Schlichenmaier (RSC Kempten) siegt beim 66 Kilometer langen Rundkurs. Sein Teamkollege Dario Rapps erzielt den zweiten Platz. Auf Rang drei platziert sich Marcel Fischer vom Team Belle (Kaiserstuhl). Bei den Senioren erklimmt Heiko Gericke vom RSC Kempten das Siegertreppchen. Platz 2 erreicht Franz Tobaschus (Meisterteam I) und Platz 3 geht an Ernst Hesselschwerdt (Meisterteam 2018).

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben