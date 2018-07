Erfrischende Abkühlung nach Tritt in die Pedale

Zum zwölften Mal hatte die Volksbank Baden-Baden/Rastatt mit ihren Partnern Badisches Tagblatt und Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) zur Kurstadt-Tour eingeladen - und rund 150 Menschen beteiligten sich an der großen Rad-Ausfahrt.

Pünktlich um 10 Uhr ertönte am Baden-Badener Aumattstadion der Startschuss zur Kurstadt-Tour, und mit Oberbürgermeisterin und Schirmherrin Margret Mergen an der Spitze machten sich die ersten rund 30 Sportler auf den 20 Kilometer langen Rundkurs. Während einige Kinder gleich ganz kräftig in die Pedale traten, ließen es die Erwachsenen etwas ruhiger angehen - ein sportlich entspannter Start in den Sonntag.

Das ist auch die Intention der Organisatoren: "Bei der Kurstadt-Tour geht es nicht um sportliche Höchstleistung, sondern wir wollen dazu animieren, aufs Rad zu steigen und Baden-Baden auf zwei Rädern zu erkunden", betonte Volksbank-Bereichsdirektor Bernhard Veit. Eine Stunde lang, bis 11 Uhr, konnte am Aumattstadion gestartet werden - und so machten sich immer wieder Familien und kleine Gruppen auf den Weg.

Die gut ausgeschilderte, flache und für Kinder gut zu bewältigende Strecke führte zuerst nach Baden-Oos und dann über die Autobahn hinweg ins Naturschutzgebiet bei Kartung. Es ging an Rosen-Rösch vorbei, und nach nochmaligem Überqueren der A5 führte der Kurs über Sinzheim und die Cité wieder zurück zum Ziel am Aumattstadion.

Zwei vom Badischen Tagblatt betreute Zwischenstationen wurden während des Rundkurses passiert: Beim St.Vinzenzhof bei Halberstung und in der Cité gab es Stempel in die Starterkarte. Zurück im Aumattstadion wurden die abgestempelten Karten in die Lostrommel geworfen - schließlich warteten attraktive Preise.

Auch ein besonderer Service wurde geboten: Die Medie Ambulance Kuppenheim kontrollierte regelmäßig die Strecke.

Wer nach 20 Kilometern Radfahren immer noch nicht genug an Sport und Bewegung hatte, konnte sich im Anschluss auf der Wiese neben dem Biergarten bei Torwandschießen, Federball und Frisbee austoben. Außerdem informierte der ADFC über sein Angebot, und Zweirad-Rehm war mit einer E-Bike Ausstellung vor Ort.

Gegen 13 Uhr wurde es dann bei der von Thomas Riedinger moderierten Verlosungsaktion spannend: Die Volksbank hatte zehn attraktive Preise vorbereitet. Den Hauptpreis, zwei Tage Europa-Park für zwei Personen mit Übernachtung, gewann Jean-Claude Furet aus Baden-Baden. Über den zweiten Preis, einen Tablet-PC, freute sich Wolfgang Bausch aus Rastatt. Und den dritten Preis, zwei Anteilsscheine der Volksbank Baden-Baden Rastatt im Wert von 200 Euro, überreichte Veit an Bettina Schleh aus Baden-Baden. Außerdem gab es noch Gutscheine für den Europa-Park sowie geführte E-Bike Touren zu gewinnen.

Und dann nach der Verlosung? Ab ins Freibad!