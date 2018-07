Kurgarten als Partymeile: Beste Stimmung bei Sommernächten

Von Conny Hecker-Stock Baden-Baden - Im Gegensatz zum Vorjahr, als die gesamte Veranstaltung im Regen ertrunken ist, machten die erstmals viertägigen Baden-Badener Sommernächte diesmal ihrem Namen alle Ehre. Der Kurgarten entwickelte sich in den vergangenen Tagen zur Open-Air-Partymeile und wurde von Besuchern regelrecht geflutet. Lediglich am Donnerstagabend ging es noch ein klein wenig beschaulicher zu, wobei der kommende Arbeitstag sicherlich eine Rolle spielte. Doch auch hier waren die Plätze in dem weitläufigen Areal gut belegt, wobei die Kerzenleuchter auf den seitlichen Bistrotischen eine besondere heimelige Atmosphäre erzeugten, die der strahlende Vollmond noch verstärkte. Vanessa Hübsch und Calogero Saladino nutzten die Gelegenheit, ihren Junggesellenabschied gemeinsam mit Freunden im Kurgarten zu feiern und zogen dabei etliche Blicke auf sich. Von der Bühne aus heizten am Donnerstagabend die sechs dynamischen Dänen von "Bryan Adams Tribute" ihrem Publikum kräftig ein. Sie waren die Nacht zuvor durchgefahren und traten auch nach ihrem erstmaligen Auftritt im Kurgarten gleich wieder die Heimreise an für den nächsten Gig, doch hier an der Oos haben sie einen starken Eindruck hinterlassen. Leadsänger Claus Hassing sieht nicht nur aus wie Bryan Adams, er brachte auch dessen Stimmvolumen mit und dazu eine stramme Band, deren harte Riffs bei ihren Fans Begeisterungsstürme hervorriefen. Der Freitagabend lud dann so richtig dazu ein, Party zu machen mit der Band "Best of 90's", wobei der Name allein schon ein Versprechen darstellt. Geboten wurde ein Feuerwerk der größten Charthits aus Blues, Swing, Soul, Jazz oder Bossanova, mit auf der Bühne waren Künstler wie Natascha Wright von La Bouche und Ray Horton von Milli Vanilli. Der Kurpark tanzte ab, rund um die Bühne herrschte Festivalatmosphäre, und wer dort im Gedränge keinen Platz mehr fand, nahm mit dem Rasen vorlieb. Als wahrer Publikumsmagnet erwies sich am Samstagabend "The Joe Cocker Tribute Band", auch hier hatte die veranstaltende Baden-Baden Events GmbH in Kooperation mit dem Radiosender "Die neue Welle" auf das richtige Pferd gesetzt. Es wurde leidenschaftlich mitgesungen und verklärt getanzt, der zündende Funke sprang sofort über. Die laue Sommernacht trug ebenfalls ihren Teil zu der gelösten Atmosphäre einer rauschenden Party bei. Unter den Besuchern, darunter viele Familien mit Kindern, fanden sich an diesem Wochenende neben unzähligen Touristen auch viele Einheimische, die das sommerliche Flair zum Bummeln nutzten. Nachmittags hatten die Freunde des Jazz ihre Stunde bei "Papa Klaus und die Jazzmen" oder der HM Big Band, "Moi et les Autres" präsentierten charmant die schönsten Chansons. Es wurde bei diesen Sommernächten flaniert, geplaudert und getanzt, und auch nach dem Verklingen der letzten Takte genossen die Besucher bis tief in die Nacht hinein diese besondere Atmosphäre im Kurgarten.

