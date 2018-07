Traumhafte Ballett-Gala

Baden-Baden - Klassisches Ballett - das ist der Stoff, aus dem die Träume (meist) junger Mädchen gesponnen sind. Anmut, Grazie, seidene Spitzenschuhe und wogende Tüllröcke gehören dazu, um schlaksige Jeans-Girls in zarte Feen zu verwandeln. Die Gala der Ballettschule Baden-Baden am Sonntagnachmittag im restlos ausverkauften Theater am Goetheplatz führte Ballettmeister Stefan Hammel als wahren Zauberer vor, der nicht nur Choreografie und Einstudierung, sondern auch Bühnenbild und Kostüme sowie die Musik-Arrangements verantwortete.

Der Pädagoge lehrt Tanz auch als Leistungssport, der Kondition, Disziplin und Körperbeherrschung verlangt, wenn er durch Ausdruckskraft, Haltung und Ästhetik überzeugen will. Dies alles wurde in den vergangenen Wochen und Monaten eisern trainiert, und das Ergebnis erhielt mit rauschendem Applaus seine verdiente Würdigung.

Der Ballettmeister trat zu Beginn vor den Vorhang, um sein Publikum auf das Folgende einzustimmen. Doch ausführliche Erörterungen erwiesen sich angesichts der mimischen Klarheit, ausgefeilten Technik und physischen Ausdruckskraft fast als überflüssig. Geschmeidigkeit und Intensität der Tanzenden sprachen mimisch die Sprache der handelnden Figuren.

Der Inbegriff klassischen Balletts - "Schwanensee" von Peter Tschaikowski - erfüllte sich als weißer Traum in mehreren Szenen. Je nach Reife und Vermögen traten Elevinnen und drei Eleven auf. Bezauberten die Fortgeschrittenen wie Louise Schweinberg (Odette) und Francesca Pospisil (Solo der Carmen, Coppelia und Prinzessin im Märchen) bei den Darbietungen mit ausgereiftem Können, so ernteten die unbefangenen Kleinen, aber auch die eifrigen Schülerinnen der Stufen 2 und 3 (von7) herzlichen Applaus. "Pas de Trois" heißt im "Schwanensee" die Formation dreier Jungschwäne. Auf der Bühne waren es sogar vier, aber den größten Erfolg feierte ein anderer "Vierer": Mit dem fetzigen Charleston "Bei mir biste scheen" und mit Kittelschürze und nicht mit Tutu angetan eroberten vier resolute Putz-Feen das Terrain. Zwar nicht ganz so attraktiv wie der Prinz im folgenden Andersen-Märchen (als Gast Goh Schibata) dienten dabei Besen als willige Partner.

Mit beachtlichem Aufwand setzten die Akteure das Hauptwerk der Gala, das Märchen "Die kleine Meerjungfrau" des dänischen Schriftstellers Hans-Christian Andersen, in Szene. In diesem melancholischen Märchen verliebt sich die kleine Nixe, jüngste der sechs Königstöchter, unsterblich in den Prinzen, den sie aus den Fluten rettete. Ihre schöne Stimme, der hohe Preis, um zu den Menschen aufsteigen zu dürfen, bringt sie durch das Auftreten einer königlichen Rivalin dem ersehnten Ziel nicht näher. Zart und zerbrechlich mit anrührender Körpersprache bewegte Helena Humpert wohl jeden im Publikum, der Anteil am Schicksal der unglücklich Liebenden nahm.

Vor Ort konnte der Däne mit der Figur des Dichters (Isabelle Heckner) das Schlimmste verhindern und "schrieb" die kleine Prinzessin wieder in ihr gewohntes Meeres-Element zurück.

Am kommenden Sonntag, 8.Juli, 15 Uhr, findet im Theater eine Wiederholung der Ballett-Gala statt.