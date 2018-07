"Ein guter Tag für Baden-Baden"

Sindelfingen



Tarifverträge ausweiten Sindelfingen (lsw) - Die IG Metall will in Baden-Württemberg bis 2025 Tarifverträge für weitere 100.000 Beschäftigte abschließen. Bis Ende kommenden Jahres wollen die Metaller demnach Tarifverträge für 30.000 Beschäftigte vereinbaren, darunter 3.000 im Kfz-Handwerk (Foto: dpa).