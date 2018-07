Topiknollen sorgen für Riesenspaß

Baden-Baden - Mit einem rauschenden Festwochenende bei besten Wetterbedingungen feierten die Topiknollen Sondwier ihr "2 x 11-jähriges" Bestehen rund um ihr "Linde"-Vereinsheim in Sandweier.

Um was für eine verschworene und verlässliche Truppe es sich bei der 1996 gegründeten Narrenzunft handelt (wir berichteten), bewiesen die gut 50 aktiven Hästräger und mehr als 100 passive Mitglieder schon dadurch, dass sie die dreitägige Mammutveranstaltung mit einem höchst abwechslungsreichen Rahmenprogramm inklusive Bewirtung problemlos aus eigenen Reihen zu bewältigen verstanden. Dass die Topiknollen aus dem Sandweierer Vereinsleben nicht mehr wegzudenken sind, unterstrich Ortsvorsteher Wolfram Birk mit dem seinerseits übernommenen Fassanstich zum Festauftakt am Freitagabend. Schließlich zeugte ein bemerkenswert stattlicher Besuch von befreundeten Vereinen auch aus dem weiteren Umland vom hohen Beliebtheitsgrad der Topiknollen.

Als ein Riesenspaß erwies sich ein für Freitag und Samstag von den "Knollen" angebotener Bierkisten-Sternenlauf für Vereine, von denen sich über 20 an der Zahl mit jeweils vierköpfigen Teams engagiert beteiligten. Vom Startpunkt am "Sternen" galt es hierbei, auf einer 2,5-Kilometer-Strecke durch das Dorf an sechs Zwischenstationen Quiz- und Schätzfragen zu beantworten sowie Geschicklichkeitsaufgaben zu bewältigen. Und die Teams, die noch dazu ihren mitgeführten Gerstensaft bis zur Rückkehr zu konsumieren wussten, verschafften sich damit noch weitere Wertungspunkte. Ein unter dem Strich für manches Team recht anstrengendes Unterfangen, bei dem sich im Wettkampf am Freitag mit dem Sonderclub und am Samstag mit den Kühlseehexen die örtlichen Vereine als Sieger erwiesen.

Für beste musikalische Unterhaltung, von der sich die Festgäste rund um das Vereinsheim und bis hinunter in die Kellerbar verwöhnen ließen, sorgten am Freitag die "Topstars", am Samstag die Band "Radioman" und am Sonntagnachmittag der Männerchor des Sängerbunds Sandweier unter Leitung von Irina Iovu. Zur Frühschoppenzeit am Sonntag erfreute außerdem der Musikverein Sandweier, der unter der Stabführung von Oswald Windrich eigens für die in einem gesonderten Part geehrten treuen Vereinsmitglieder das Badner Lied intonieren ließ.

Für 22 Jahre ihrer Topiknollen-Zugehörigkeit, und damit zugleich als Mitglieder der ersten Stunde, geehrt wurden per Urkunde Marco Götz, Rüdiger Lass, Volker Mayer, Andreas Merkel, Dietmar Merkel, Martin Reiß, Alban Koch, Erik Reiß, Andreas Schäfer, Christian Schäfer, Ralf Schulz, Christian Schumacher, Manfred Zeitvogel, Martin Herr, Patrick Kühne und Pascal Mühlfreit. Für elfjährige Mitgliedschaft wurden Manuel Brenneisen, Daniel Merkel, Katrin Merkel, Marius Merkel, Dominik Schäfer, Ewald Schäfer und Lenwald Ullrich geehrt.

In einer besonderen Würdigung unter zusätzlicher Übergabe von Präsentkörben dankten Zunftmeister Dominik Schulz und Zunftschreiber Ingo Peter ihrem den Topiknollen seit Vereinsgründung als Oberzunftmeister und unverzichtbarer "Papa der Kompanie" vorstehenden Marco Götz. Ebenso dem gleichfalls 22 Jahre als Zunftmeister amtierenden Martin Herr, der seine Vorstandsfunktion inzwischen an Dominik Schulz übergab, dem Verein aber weiterhin aktiv angehört.

Unter den zahlreichen Gratulanten aus Vereinsreihen war auch die ebenfalls seit 22 Jahre aktive Häsgruppe "D'Erdäpfler" von der GroKaGe Sandweier, die ein Jubiläumspräsent in Gebäckform überbrachte.