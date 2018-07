Marktplatzfest geht in zweite Runde

(red) - Nach der erfolgreichen Premiere 2017 geht das Marktplatzfest mit Weindorf in seine zweite Runde: Von Freitag, 20. Juli, bis Sonntag, 22. Juli, erwarten die Besucher ein großes Musik- und Showprogramm auf der Bühne, leckere Speisen, Baden-Badener Vereine und ein großer Kinderbereich (nur Samstag und Sonntag), heißt es in einer Mitteilung. Entlang des Alten Dampfbads entsteht ein atmosphärisches Weindorf, in dem regionale Winzer ihre feinen Tropfen ausschenken. Die Eröffnung des Marktplatzfests übernimmt am Freitag um 19 Uhr Oberbürgermeisterin Margret Mergen. Bereits ab 18Uhr spielt der Musikverein Lichtental.

Das Bühnenprogramm wird von Baden-Badener Vereinen und Bands gestaltet. So kommt Pop- und Rockmusik von den Lokalmatadoren Easy Road (Freitag) und Timeless (Samstag). Auftritte und Aufführungen von Baden-Badener Sportvereinen und Tanzschulen sorgen für abwechslungsreiche Unterhaltung, heißt es weiter. Zum Abschluss am Sonntag tritt auch in diesem Jahr die Big-Band des Bundespolizeiorchesters München auf. Das Repertoire der 18-köpfigen Band beinhaltet Stücke im Glenn-Miller-Sound bis hin zu Rock und Funk.

Für Kinder und Familien gibt es am Samstag und Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr ein buntes Rahmenprogramm. Zum kostenlosen Kinderangebot zählen unter anderem Bungee-Jumping, Luftballonkünstler, Kinderschminken, eine Mal- und Bastelecke, Quiz und Lesungen. Spannende Aktionen "Rund um das Martinshorn" gibt es an den Ständen des Deutschen Roten Kreuzes, des Technischen Hilfswerks, der Feuerwehr und der Polizei. Nachfolgend die einzelnen Akteure und Programmpunkte im Überblick:

Freitag, 20. Juli: 18 Uhr Musikverein Lichtental, 19 Uhr Eröffnung und Fassanstich Oberbürgermeisterin Margret Mergen, 20.30 Uhr Easy Road.

Samstag, 21. Juli: 12 Uhr Associazione Filarmonica Moncalieri, 13 Uhr Marching Samba und Drums Show der Clara-Schumann-Musikschule Baden-Baden, 14 Uhr Jugendorchester der Stadtkapelle Gernsbach. 15.15 Uhr Kindertanzgruppe des TSC Baden-Baden, 16 Uhr Jugendkapelle des Musikvereins Baden Oos/Sandweier, 17.15 Uhr Jazztanz mit "Edi's Dance", 18Uhr Jazz- und Popsongs mit Murzarella and The Tomatoes, 20.30 Uhr Timeless.

Sonntag, 22. Juli: 12 Uhr Associazione Filarmonica Moncalieri, 13.15 Uhr Hip-Hop-Tanzgruppe der Tanzschule Tanzkraftwerk, 14 Uhr Musikverein Haueneberstein, 15.15Uhr Hip-Hop-Tanzgruppe der Tanzschule Dance Station, 16 Uhr: Musikverein Balg, 18 Uhr Big-Band des Bundespolizeiorchesters München.

Der Eintritt ist an allen drei Tagen frei. Beginn des Programms ist am Freitag um 18Uhr, am Samstag und Sonntag um 12 Uhr. An allen drei Tagen des Marktplatzfests wird ein kostenloser Bus-Shuttle zwischen dem Augustaplatz und dem Marktplatz eingerichtet. Abfahrt am Augustaplatz ist zu jeder vollen Stunde (Freitag von 18 bis 23 Uhr, Samstag von 12 bis 23 Uhr, Sonntag von 12 bis 20 Uhr). Die letzte Rückfahrt ist jeweils nach Programmende. Veranstaltet wird das Marktplatzfest mit Weindorf von der Baden-Baden Events GmbH.