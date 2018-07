Auf einem Zeitstrahl durch die Geschichte

Baden-Baden - "Wir haben ein großes Fest vor uns", freute sich Günter Grässel, Schulleiter der Werkrealschule Lichtental. Grund zur Freude ist der 100. Geburtstag der Werkrealschule, die am kommenden Samstag, 7. Juli, zu einer großen Jubiläumsfeier einlädt. Eingeweiht wurde sie fast auf den Tag genau am 6.Juli 1918.

Eine Festschrift zu diesem großen Jubiläum gibt es nicht, doch Sascha Grimm, Multimedia-Lehrer an der Werkrealschule Lichtental, hatte eine weitaus spannendere Idee. Die Besucher am Samstag können sich auf einem multimedialen Zeitstrahl interaktiv auf eine mehr als 100-jährige Reise bis zurück in das Jahr 1914 begeben und dabei an allen Höhepunkten der Lichtentaler Schule verweilen.

Dabei war es eigentlich ein reiner Zufall, dass das genaue Datum der Schuleinweihung, aber auch viele andere wichtige Ereignisse erzählt werden können. "Einen hochinteressanten Fund hatten wir beim Ausräumen unseres Archivs, weil das Dach undicht war und ein größerer Wasserschaden an der Decke sowie den Wänden entstanden war", berichtete Günter Grässel. Gefunden wurde ein Mitteilungsbuch für die Lehrerkollegien der Knaben- und Mädchenschule in Lichtental mit Eintragungen ab dem Jahre 1909. "Dieser Fund ist der Anlass unserer Feier am 7. Juni", so der Schulleiter, der selbst von 1961 bis 1965 als Schüler die Volksschule Lichtental besuchte und noch ein Klassenfoto aus dem Jahre 1962 fand.

Im Jahre 1906 hatte der Gemeinderat in Lichtental die Idee gehabt, ein neues Schulgebäude zu errichten. Die Entscheidung fiel bereits ein Jahr später, und der Großherzogliche Bezirks-Bauinspektor Dr. Hirsch aus Bruchsal wurde mit der Planung beauftragt. Die Gemeinde kaufte 2774 Quadratmeter Gelände zwischen Kloster, Schafberg-, Eckberg- und Hildastraße. Im Jahre 1910 wurde Lichtental als erster Stadtteil nach Baden-Baden eingemeindet, und nochmals wurden die Pläne überarbeitet. Vier Jahre später wurde mit dem Bau der Knabenvolksschule begonnen. Schon damals gehörte die Schule zum Mittelpunkt Lichtentals und wurde von Vereinen sowie der gesamten Bevölkerung mitbenutzt. Nur wenige werden sich noch daran erinnern können, dass im Untergeschoss der Schule einst ein Volksbad eingerichtet war. Erst Jahre später, 1994, wird das Volksbad zu einem Computerraum umgebaut.

Die Besucher können auf dem Zeitstrahl eintauchen in das Schulwesen der Nazizeit, als im Jahre 1935 die Knabenschule Lichtental umbenannt werden musste in "Hindenburg-Schule". Nach dem Krieg erhielt sie wieder ihren ursprünglichen Namen, doch der Schriftzug blieb noch bis in das Jahr 1971. Erzählt werden auf der Zeitreise kleine Episoden wie über die Lehrerkonferenz am 13. Mai 1947, in der festgesetzt wurde, dass Erdkunde-Unterricht beschränkt erlaubt, Geschichtsunterricht verboten sei und Schulschwänzer polizeilich vorgeführt werden sollten.

Nach der Schulreform im Jahre 1980 wurde die Knabenschule zur Hauptschule. Seit dem Schuljahr 1996/97 ist sie Werkrealschule. Im Jahre 1999 wurde das komplette Schulgebäude für über eine Million Euro generalsaniert und zwei Jahre später die Ganztagesschule in teilgebundener Form eingerichtet.

Heute präsentiert sich die Werkrealschule Lichtental als moderne Schule mit den verschiedensten Projektangeboten. "Sie sind technisch super ausgestattet", lobte Oberbürgermeisterin Margret Mergen und bezeichnete die Werkrealschule Lichtental als "gute Schule und für viele Kinder die richtige Schule". Sie hoffe, dass die Zahl der Schüler sich positiv und kontinuierlich weiterentwickle.