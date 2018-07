Der Nepomuk erstrahlt in neuem Glanz Baden-Baden (cn) - Wie ein Miniaturregenbogen schimmert der Wasserstrahl im morgendlichen Sonnenlicht, mit dem Anke Rohlmann die Sandsteinfigur an der Steinbacher Hirschbrücke abstrahlt. Die Figur, die den Heiligen Nepomuk darstellt, wurde auf Initiative des Arbeitskreises zur Erhaltung und Sanierung religiöser Kleindenkmäler im Baden-Badener Rebland nun gereinigt und saniert. Zweierlei Sandsteinarten kommen schon während der Reinigung an der Nepomuk-Figur zum Vorschein. Der Sockel, auf dem die Skulptur steht, ist aus einem hellgrauen Sandstein, die Figur dagegen aus einem rötlichen Stein. Für Steinmetzmeister Bernhard Binder ist die Verwendung zweier unterschiedlicher Sandsteine ein Hinweis darauf, dass die Nepomuk-Skulptur wohl zu einem späteren Zeitpunkt platziert worden ist. Nach der Reinigung verschließt die Restauratorin die wenig vorhandenen Risse und passt die Ausbesserungen noch farblich an. Während die Reinigung und Sanierung eines weiteren Kleindenkmals - ein Wegekreuz in der oberen Mauerbergstraße - aus Spendengeldern bestritten wird, steuert die Stadt beim Nepomuk-Denkmal die finanziellen Mittel bei. Schon im Sommer 2017 regte der Arbeitskreis die Reinigung und Restauration des Sandsteinensembles bestehend aus Sitzbänken und Figur an. Im Arbeitskreis arbeitet, neben Mitgliedern aus Steinbach, auch der Neuweierer Klaus Bloedt-Werner mit. Vor rund zwei Jahren stellte er in Detailarbeit die Daten über hiesige Kleindenkmäler aus Quellenbeständen des Stadtarchivs zusammen und verschaffte sich damit einen Überblick. Was den CDU-Stadt- und Ortschaftsrat an Kleindenkmälern interessiert, das sind die Umstände, die zur Errichtung der Skulpturen geführt haben. Daher wollen er und die Mitglieder des Arbeitskreises die dazugehörige Geschichte erforschen. Die Restaurierungen sind dafür erste Schritte. Mit dem erarbeiteten Verzeichnis über Wegekreuze und Marien-Bildstöcke verschaffte sich Bloedt-Werner einen Überblick über den Sanierungsbedarf. Bloedt-Werner intervenierte bei der Rathausspitze, da sich einige Kleindenkmäler auf städtischen Grundstücken befinden. "Darüber hinaus hat die Stadt zugesagt, dass das Nepomuk-Denkmal an der Hirschbrücke in Steinbach sowie ein sanierungsbedürftiges Wegekreuz an der Alten Landstraße in Steinbach Richtung Bühl aus städtischen Mitteln saniert werden", teilte Bloedt-Werner der Oberbürgermeisterin Margret Mergen im Januar 2018 mit und informierte die Rathauschefin über ein weiteres Anliegen. So befand sich bis zum Orkan "Lothar" Ende 1999 ein Marien-Bildstock aus dem Jahre 1491 auf Varnhalter Gemarkung. Der Sturm hatte das historische Kleindenkmal umgerissen. Der Verlust des Marien-Bildstocks wurde erst einige Zeit später bemerkt. Wiederentdeckt wurde das religiöse Kleindenkmal auf dem gegenüberliegenden Privatgelände des Klosterguts Fremersbergs. Die Eigentümer hatten es vermutlich dorthin gebracht und nach dem Sturm aufgestellt. Bloedt-Werner und die Mitglieder des Arbeitskreises fordern, dass die Stadt nun mit den Eigentümern Gespräche aufnimmt, um das Kleindenkmal, das mehr als 500 Jahre auf städtischer Gemarkung gestanden hat, wieder dorthin zurückzubringen. Immerhin verfügt der Marien-Bildstock über eine bedeutende Geschichte, die im Interesse der Bevölkerung ist und dieser daher zugänglich gemacht werden muss, argumentiert der Arbeitskreis. Ein passender Standort müsste in Varnhalt noch gefunden werden.

