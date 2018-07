Neue Filmreihe der Stadt

Von Nina Ernst Baden-Baden - Der Testballon zur neuen Filmreihe JIM, dem "Jugendkino im Moviac" steigt. Und zwar am Freitag, 13. Juli. Zu sehen sind in dieser Filmreihe "sinnvolle, jugendgerechte Filme", erläuterte gestern Iska Dürr, Leiterin des städtischen Fachbereichs Bildung und Soziales. Gezeigt wird bei der Auftaktveranstaltung am Kaiserhof "Es war einmal Indianerland". Darin geht es laut Karin Marek-Heister, kommunale Suchtbeauftragte, um junge Menschen, die langsam ins Erwachsenenleben gleiten. Ein Thema unter vielen, denen sich die Filmreihe im Rahmen der kommunalen Suchtpräventionswochen 2018 annimmt. Gemeinsam haben das Kinder- und Jugendbüro, die kommunale Suchtbeauftragte, das Moviac-Kino und der Arbeitskreis Prävention dieses Projekt ins Leben gerufen. Es richtet sich an junge Menschen zwischen zwölf und 18 Jahren. Man hoffe jedoch auf eine bunte Durchmischung von Jugendlichen und Erwachsenen, sagte Moviac-Betreiberin Nathalie Somville. Denn laut Iska Dürr sind Erwachsene "ausdrücklich willkommen", um sich gemeinsam mit den Jugendlichen mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Geplant ist, Spielfilme zu zeigen, die unterhaltsam und spannend jugendspezifische Themen behandeln. Inhaltlich soll es unter anderem um die ersten Schritte in die Selbstständigkeit, neu entdeckte Gefühle oder den Umgang mit Alkohol und Drogen gehen. Ganz wichtig ist den Initiatoren dabei, dass es sich um Spielfilme handelt und nicht um Dokumentationen. Somville führt aus, dass die "oberste Prämisse" nicht das bloße Abspielen von Filmen sei, sondern dass die Vorführungen "geklammert" sind: Mit einer Einführung, beispielsweise zum Setting oder dem Regisseur, vor und einer Diskussionsrunde mit versierten Fachkräften nach dem Film. Dadurch, dass man mit Leitern von Jugendtreffs, dem Jugendform Baden-Baden und JuBa (gemeinnützige Kultur- und Jugendarbeit in Baden-Baden) in regem Austausch stehe, könnten die Initiatoren sehen, was die Jugend aktuelle bewege, sagte Mitja Frank, Leiter des städtischen Kinder- und Jugendbüros Baden-Baden. Auf dieser Basis würden dann Pädagogen und Filmfachleute die Filme auswählen, die laut Fachbereichsleiterin Dürr "nachhaltig" sein und "zum Nachdenken anregen" sollen. Die kostenlose Auftaktveranstaltung in der Sophienstraße 22 findet zwar an einem Freitag statt, ab der nächsten Vorstellung am 20. September werden die Filme der Jugendreihe aber an jedem dritten Donnerstag im Monat gezeigt. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Ab 20. September zahlen Jugendliche dann fünf Euro Eintritt, Erwachsene den regulären Preis von 9,50 Euro. Anmeldung ist aufgrund der begrenzten Sitzmöglichkeiten notwendig: Entweder über die einzelnen Jugendtreffs, das Moviac, (07221)9203920, oder das Kinder- und Jugendbüro, (07221)932622.

