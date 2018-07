Neues Strandbad geht 2020 in Betrieb

Baden-Baden - Mit der Verlegung des Strandbads Sandweier wird es nun ernst. Der Ortschaftsrat des Topinambur-Dorfes billigte am Dienstagabend bei bestem Freibadwetter einstimmig den Entwurf und die Offenlage des dafür nötigen Bebauungsplans. Die Arbeiten an der Neuanlage sollen vor allem im nächsten Jahr erfolgen.

Das seit 1978 bestehende Sandweierer Strandbad erfreut sich großer Beliebtheit und zieht besonders an sonnigen Wochenenden in der Saison große Menschenmassen an. Dies führt dann nicht selten auch zu teilweise chaotischen Parkverhältnissen an den Zufahrten. Bereits vor einigen Jahren war eine Verlegung des Strandbads aufgrund seiner Lage in einem Bereich unterschiedlicher Nutzungsinteressen (Kiesabbau, Naturschutzgebiet) vertraglich vereinbart worden.

Schon im Jahr 2010 hatte der Baden-Badener Gemeinderat dafür die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen. Danach ging aber viel Zeit ins Land, bis der Planentwurf nun entscheidungsreif ist. Grund dafür war die schwierige Suche nach geeigneten Flächen für die wegen des Eingriffs in ein sensibles Gebiet besonders erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. Vor allem mussten Areale für Ersatzaufforstungen gefunden werden.

Doch nun ist dieser Prozess abgeschlossen, das Strandbad kann nach Südosten an die sogenannte Forlenspitze verlegt werden. Im nächsten Jahr stehen die Bauarbeiten an, ab 2020 soll das Bad dann in neuer Umgebung in Betrieb gehen.

Zu den Bestandteilen des Strandbads am neuen Standort sollen eine größere Liegewiese, eine Badezone, ein Funktionsgebäude (Eingang, Sanitäranlagen, Kiosk), eine Terrasse, ein Aufsichtsturm, ein Beachvolleyballfeld und ein Spielplatz gehören.

Deutlich aufgestockt wird die Zahl der Auto-Stellplätze von bisher rund 80 auf künftig etwa 200. Hinzu kommen noch 240 Fahrradplätze. Bekannt ist allerdings, dass man zu Spitzenzeiten mit deutlich mehr Fahrzeugen rechnen muss. Brigitte Busch vom mit der Planung beauftragten Fachbüro betonte aber in der Sitzung des Ortschaftsrates, dass "wildes" Parken im Umfeld des Strandbades an landwirtschaftlichen Flächen und Wegen nicht geduldet werden soll. Dies müsse eben durch bauliche Maßnahmen (Poller, Feldsteine) sowie durch ordnungsrechtliche Vorgänge (Überwachung durch den Gemeindevollzugsdienst) verhindert werden.

Zugelassen werden soll eine Nutzung der Stellplätze auch nur während des Strandbadbetriebs. Ansonsten wird das Gelände abgesperrt, nur ein kleiner Teil der Stellplätze ist dann noch zugänglich.

Das Strandbad wird nur in der Zeit von Mai bis September geöffnet sein, denn das Areal ist nicht nur für Badefreunde bestimmt, sondern hat noch einen weiteren Nutzer: Es soll als Teillebensraum für die bedrohte Heidelerche hergerichtet werden. So soll auch zur Verringerung des Störpotenzials in der Brutzeit im Mai auf Sonderveranstaltungen verzichtet werden.