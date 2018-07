"Sinzheimer Kinosommer" entfällt

Bühl

Umweltsauerei bleibt ungesühnt Bühl (bgt) - Das Verfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer eines Transportunternehmens wegen Gewässerverunreinigung wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Öl und andere Chemikalien waren in den Steingraben in Eisental gelangt, zahlreiche Fische starben (Foto: sie). » Weitersagen (bgt) - Das Verfahren gegen den ehemaligen Geschäftsführer eines Transportunternehmens wegen Gewässerverunreinigung wurde aus Mangel an Beweisen eingestellt. Öl und andere Chemikalien waren in den Steingraben in Eisental gelangt, zahlreiche Fische starben (Foto: sie). » - Mehr

Rheinmünster

Ortsgremium abgeschafft Rheinmünster (ar) - Nach jahrelangen Diskussionen war die Zustimmung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde, in der künftig nur noch die Ortschaftsräte Greffern, Söllingen und Stollhofen aufgeführt werden, in der jüngsten Gemeinderatssitzung nur noch eine Formsache (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Nach jahrelangen Diskussionen war die Zustimmung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde, in der künftig nur noch die Ortschaftsräte Greffern, Söllingen und Stollhofen aufgeführt werden, in der jüngsten Gemeinderatssitzung nur noch eine Formsache (Foto: ar). » - Mehr