In Jan Snelas Werk verhalten sich Tiere menschlich

Baden-Baden - Der neue Stipendiat hielt seine Antrittslesung am Mittwochabend in der Stadtbibliothek. Stühle wurden herangeschleppt, weil der Zulauf selbst Sigrid Münch, die Leiterin der Stadtbibliothek überraschte. Der "Neue" heißt Jan Snela (38) und ist Schriftsteller. Nicht irgendeiner, sondern derjenige, dessen höchst ungewöhnliche "Schreibe" alle 159 anderen Bewerber der Sparte Literatur um das Baldreit-Stipendium hinter sich ließ.

Für den bereits mehrfach Preisgekrönten bedeutet das ein weiteres Mal Muße zu schreiben bei freier Logis und Taschengeld. Der Titel des nächsten, seines zweiten Romans (neben Anthologien und Literaturzeitschriften sowie Radio-Essays) steht fest: "Mäusenovelle". Offensichtlich hat Snela ein tierisches Vergnügen daran, Tiere als Protagonisten mit menschlichem Verhalten auszustatten, trägt doch auch sein Erstlingswerk "Milchgesicht" den Untertitel "Ein Bestiarium der Liebe".

Bestiarium, so verrät das Lexikon, sei eine "mittelalterliche Tierdichtung, die moralisierend tatsächliche oder vermutete Eigenschaften von Tieren allegorisch mit der christlichen Heilslehre verbindet". Deswegen hat der Verlag Clett-Cotta als Coverbild wohl auch eine vermutliche Jungfrau gewählt (Bildnis aus dem römischen Palazzo Farnese von 1604), auf deren Schoß sich ein Einhorn räkelt. Inwieweit das alles mit der christlichen Heilslehre zusammenhängt, bedürfte längerer Erklärungen. Aber das eine Horn findet sich in der Titelgeschichte "Milchgesicht" in Form einer 14 Zentimeter langen Schraube wieder.

Während Snela die Fakten seines bisherigen Lebens, das 1980 in München begann, aus dem Mund der Oberbürgermeisterin vernahm und daran anschließend eine Laudatio auf sein Werk von Sigrid Münch, umspielte ein vages Lächeln sein bartloses Antlitz. Zahlreiche Kritiker haben sich selbst worterfinderisch zu diesem "skurrilen, verstörenden, verspielten, ironischen und charmanten" Werk geäußert. Es scheint, als habe der Autor den von binären Zahlen, statistischen, gewinnträchtigen Überlegungen oder Soll und Haben abwägenden Wirtschaftswortschatz des Alltags auf ein unbekanntes Terrain entführen wollen.

Wo in aller Welt findet er Begriffe wie "lumineszenzumschummert" oder "Naphtalinmondnimbus"? Hat ihm die etwa Frau "Leidenfrost" eingeflüstert; eine von unzähligen Personen, denen Jan Snela am Ende des Buches eine Seite des Dankes widmet? Die Jury des Baldreit-Stipendiums, das jeweilig sechsmonatige sparkassengesponserte Aufenthalte der Sparten Literatur, Musik und Bildende Kunst auslobt, hat mit Jan Snela einen höchst originellen Kandidaten ausgewählt. Demnächst wird er mit Realschülern einen Literatur Workshop durchführen. Dann werden die Aufsätze den Korrektoren wohl auch tierischen Spaß bereiten.